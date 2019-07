Mondiali nuoto 2019 programma di oggi, domenica 21 luglio 2019: sarà un’altra intensa giornata di competizioni a Gwangju, in Corea del Sud. È arrivato il momento delle gare in piscina che saranno ospitate al Nambu University Municipal Aquatics Center: si parte all’1.30 di notte con le batterie per poi proseguire alle 10.30 con le prime attese finali.

Gli atleti italiani che potrebbero regalarci delle importanti soddisfazioni sono Simona Quadarella, qualora decidesse di scendere in vasca per i 400 stile libero, e Gabriele Detti nella stessa distanza per cui vinse un bronzo alla scorsa edizione dei Mondiali che si tennero a Budapest nel 2017.

Mondiali nuoto 2019 programma

Il tutto verrà trasmesso in chiaro (gratis) dalla Rai (RaiSport). Ma qual è il programma completo? Quali gare ci sono oggi?

Ecco tutte le gare in calendario oggi, domenica 21 luglio 2019, alla 18esima edizione dei campionati mondiali in corso a Gwangju.

Mondiali nuoto 2019 programma: Batterie

100 farfalla femminili – Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo

400 stile libero maschili – Gabriele Detti, Marco De Tullio

200 misti femminili – Ilaria Cusinato

50 farfalla maschili – Piero Codia

400 stile libero femminili – Simona Quadarella

100 rana maschili – Nicolà Martinenghi, Fabio Scozzoli

4×100 stile libero femminile

4×100 stile libero maschile – Italia Semifinali e finali

400 stile libero maschili – Finale

100 farfalla femminili – Semifinali

50 farfalla maschili – Semifinali

400 stile libero femminili – Finale

100 rana maschili – Semifinali

200 misti femminili – Semifinali

4×100 stile libero maschile – Finale

4×100 stile libero maschile – Finale

4×100 stile libero femminile – Finale