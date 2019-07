FestiWall presenta Open AC, la nuova installazione di Clemens Behr a Ragusa

FestiWall, Festival internazionale di arte pubblica, prosegue la riflessione sullo spazio urbano con la nuova opera di Clemens Behr, “Open AC”, realizzata con il patrocinio del Comune di Ragusa lungo una delle vie d’ingresso alla città, sulla rotatoria di via Ettore Fieramosca. L’opera è stata presentata questa mattina nella Sala Giunta del municipio dal sindaco, Peppe Cassì, e dal direttore artistico del Festival, Vincenzo Cascone.

Dopo gli ultimi lavori in Belgio e Giappone, l’artista berlinese, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per le sue installazioni costruite con materiale di recupero, è tornato nel capoluogo ibleo per riplasmare la scultura ideata lo scorso anno all’interno del Lanificio, ex fabbrica tessile e quartier generale di FestiWall 2018, declinando le forme della precedente esposizione sotto un altro orizzonte.

Se infatti gli elementi scultorei restano gli stessi, ovvero le strutture dismesse, totalmente diverso è l’approccio con la materia. Nel passaggio dal perimetro chiuso dell’ex fabbrica alla strada pubblica, Behr ha voluto rimescolare le prospettive, riadattare i volumi al contesto in un gioco dinamico tra vasi comunicanti, tra pieni e vuoti, metallo e aria, astrattismo e concretezza, modellando disegno e corpi sulle caratteristiche di un’area esposta, oltre che a un intenso traffico, a un’alta ventosità.

Motore del progetto, la pulsione della ricerca, il desiderio di un incontro, non solo con un tassello della città, ma anche con il punto di vista critico dei suoi abitanti, diffidente o appassionato che sia.

Come nuvola sospesa sul cemento, opera aperta in spazio circolare, “Open Air Conditionated” prova così a coinvolgere tutti, a muovere gli sguardi verso luoghi che prima nessuno osservava, a sollevare domande sull’habitat umano, sull’identità urbana, sul bene comune. Un invito alla riflessione che, seguendo l’orologio della vita cittadina, viene diffuso anche in versione notturna, dai corpi illuminanti montati da Behr all’interno dell’opera, temporizzati con l’accensione dei fari pubblici che circondano la rotatoria.

A completare e perfezionare l’installazione – che rientra nel Social Challenges Innovation Platform, il progetto per la riqualificazione urbana cofinanziato dalla Commissione Europea, al quale FestiWall ha aderito – sarà l’innesto di elementi vegetali del territorio ibleo attorno e dentro la scultura, suggerito dallo stesso autore.

Abbracciando in pieno la logica del riuso di materiali dimenticati, cara allo street artist tedesco, il Festival di arte pubblica chiude così il cerchio sulla passata edizione, proiettandosi verso la quinta e ultima a Ragusa, concentrata, stavolta, sull’area industriale del capoluogo.

La scelta di Behr come ponte ideale fra i due eventi, spiega il direttore artistico di FestiWall, Vincenzo Cascone, non è stata casuale: “nel solco delle precedenti edizioni, in una mappatura della città che procede per visioni, generi, stili e tecniche diversissime fra loro, questa installazione sintetizza e sviluppa a pieno l’obiettivo del nostro cantiere a cielo aperto: riflettere sul degrado delle periferie, sull’emorragia di cemento che ha caratterizzato la compulsiva espansione urbanistica del capoluogo ibleo, e utilizzare l’arte come connettore sociale, cercando e stimolando il dialogo con e tra i cittadini, attraverso dei varchi, dei punti di rottura concettuali, al di là dei canoni bello/brutto, utile/inutile, senza inseguire il plauso della comunità”.

“La scultura di Clemens è tra gli esempi più avanzati e interessanti di questo percorso, sia perché utilizza l’esistente come spazio percettivo, incastrandosi con le forme (per certi versi alienanti) della viabilità urbana e offrendosi plasticamente agli spettatori in movimento, sia perché ha già creato attorno a sé una narrazione, un confronto di opinioni, tra giudizi attenti e pregiudizi di chi, scambiando l’arte per arredo urbano e negando qualsiasi leva estetica ad opere che non siano “rassicuranti” o conformi al proprio sentire, ha proposto il ritorno allo status quo, l’abolizione tout court del lavoro. Ringrazio il sindaco di Ragusa per aver creduto nell’operazione, raccogliendo il filo conduttore che lega l’installazione a tutti i murales realizzati in città e a quelli che verranno”.

In questi anni, sottolinea il sindaco Peppe Cassì, “FestiWall ha saputo non solo arricchire la città di opere d’arte di grande impatto, firmate da artisti del panorama internazionale, ma è anche riuscito a inserire a Ragusa un circuito artistico contemporaneo di assoluto rilievo. Abbiamo quindi accolto con favore la proposta di riqualificare un’area d’ingresso della nostra città, da anni abbandonata a se stessa, partendo ancora una volta dall’arte”.

“Da questa scultura, che ho visto prendere forma in questi giorni tra le mani e nell’estro creativo di Behr, partirà la rinascita di una zona significativa per la nostra città e per chi magari la scopre per la prima volta. Attorno alla scultura, infatti, si svilupperà uno spazio verde che andrà a dialogare proprio con l’opera. È un progetto suggestivo, sicuramente di forte impatto, che ha già raggiunto un obiettivo: destare curiosità, stimolare un dibattito critico attorno all’arte, al gusto, alla bellezza, che da tempo mancava. Anche da qui, ne sono convinto, passa la crescita di una comunità. Questa scultura darà il là a un’edizione di FestiWall particolarmente importante”.

