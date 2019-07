Victor Allen, ecco chi è il marito di Tiziano Ferro

Chi è Victor Allen | Tiziano Ferro marito | Matrimonio

Victor Allen chi è – Tiziano Ferro si è unito civilmente con Victor Allen, un 50enne statunitense di Los Angeles.

La cerimonia è stata celebrata ieri, sabato 13 luglio 2019, in una villa a Sabaudia (in provincia di Latina dove il cantante è nato nel 1980).

Victor Allen e Tiziano Ferro sono legati da circa tre anni e si erano già sposati segretamente a Los Angeles lo scorso 25 giugno.

Ma chi è quest’uomo misterioso che ha conquistato il cuore di uno dei cantanti italiani più amati?

Victor Allen, 54 anni, è un ex consulente della Warner Bros. Il neo marito di Tiziano Ferro è di Los Angeles, città in cui il cantante vive da qualche anno.

Le nozze sono state celebrate a Sabaudia alle ore 18. Gli invitati erano circa 40, tra parenti e amici strettissimi.

Oggi è un’imprenditore che opera nella comunicazione e proprietario di un’agenzia di marketing.

Da quanto si apprende leggendo il suo profilo Linkedin, Victor Allen ha lavorato per la Warner Bros per circa 13 anni. Dal 2017 lavora invece per l’agenzia Levine and Partners di cui è proprietario.

“Il matrimonio è una cosa sconvolgente – ha dichiarato Tiziano Ferro in un’intervista esclusiva a Vanity Fair – Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere”.

Tiziano e il marito hanno due fedi che riportano le due date di nozze, il cantante quella della cerimonia di Los Angeles (25 giugno 2019) e Allen quella dell’unione civile a Sabaudia (13 luglio 2019).

Tiziano e Victor hanno deciso di devolvere i soldi ricevuti alle nozze americane a un centro di salvataggio per cani e quelli dell’unione civile italiana al reparto oncologico dell’ospedale di Latina.