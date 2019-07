Chiara Nasti, la foto Instagram che insospettisce i fan: “Fai più bella figura se la elimini”

Chiara Nasti foto Instagram critiche – La bellissima influencer Chiara Nasti è finita al centro delle polemiche per una delle ultime foto pubblicate su Instagram. Il volto nello scatto appare scarno, il corpo più magro del solito e lo sguardo spento.

Chiara Nasti stavolta ha davvero esagerato con Photoshop. E il web non perdona | FOTO

I follower della blogger napoletana hanno inondato di commenti il post. Tra chi ha espresso preoccupazione per la magrezza e chi invece solo critiche sono comunque numerosi i messaggi rivolti a Chiara Nasti. Tanti i fan che esortano la blogger a cancellare l’immagine: “Fai più bella figura se la elimini credimi”.

Pesanti insulti ad Angela Nasti per la relazione con Bonifazi, ecco come risponde la sorella Chiara

“Credo abbiano fatto un po’ di casini con il Photoshop… e vabbè capita…”, scrive un utente.

“Sembri una BRATZ”. E ancora: “Elimina questa foto sei oscena”.

“Ti sei scelta un fidanzato con i soldi”: Angela Nasti insultata dai follower per la sua nuova relazione

“Un metro e 50 , labbroni che sembrano due canotti , tette di plastica che sembrano due palloni e il fisico di skeletrix direi una “bellezza” naturale”.

I commenti degli haters sui social sono sempre più preoccupanti, ma la giovane influencer non si lascia sopraffare dalle critiche. E risponde solo a chi le scrive commenti gentili e rispettosi.

Chiara Nasti negli ultimi giorni è al centro del gossip anche per la sua vita sentimentale. Pare infatti che la ragazza sia tornata single.

Chiara Nasti foto Instagram critiche – Non è la prima volta che la giovane napoletana viene criticata per gli scatti pubblicati sui social. Nella foto “incriminata” di Chiara Nasti salta subito all’occhio il gomito che non è proprio normale. In quella foto sembra che l’influencer abbia cercato di modificare il suo braccio, ma invece di migliorarlo l’abbia peggiorato.

“Ti sta cadendo il gomito”, scrive un follower. “Photoshop a go go”, si legge in un altro commento. “Con tanti soldi che tieni non sai pagare manco uno che sa usare bene photoshop!”, scrive un altro utente. E ancora: “Omeodeo ti è caduto il gomitino”; “Fa così caldo che le si sta sciogliendo il gomito”; “Foto modificata… La vita così non si è mai vista… Poi capisco che fa caldo ma il gomito che si sta sciogliendo è assurdo”.

Chiara Nasti shock: “Bevo solo Coca Cola e acqua di cocco”