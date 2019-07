Ryanair offerte ottobre – Non è ancora passata l’estate e Ryanair già sta proponendo nuove offerte per l’autunno. I voli a prezzi stracciati si riferiscono alle prenotazioni effettuate entro la mezzanotte di venerdì 12 luglio con partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo.

Sono centinaia gli aerei in partenza dallo scalo lombardo a partire da 14,99 euro per viaggiare fino alla fine di ottobre 2019. Le offerte al ribasso della compagnia aerea irlandese sono state lanciate per festeggiare i 100 milioni di passeggeri transitati dall’aeroporto di Orio al Serio.

Sul sito si possono consultare tutte le occasioni che riguardano il primo aeroporto di Ryanair in Italia e il terzo del proprio network europeo.

Nello scalo bergamasco, nei 17 anni di attività, Ryanair ha incrementato il proprio traffico annuo passando da 360.000 a più di 11 milioni di passeggeri (previsti entro quest’anno).

“Siamo lieti di celebrare i 100 milioni di passeggeri a Milano Bergamo dall’inizio delle nostre operazioni nel 2002. Milano Bergamo è già l’aeroporto numero 1 di Ryanair in Italia in termini di traffico e siamo felici di crescere ulteriormente, con 11,1 milioni di passeggeri nell’anno in corso – ha detto Chiara Ravara, Head of Sales and Marketing di Ryanair.

“Il nostro investimento sull’aeroporto di Milano Bergamo ha contribuito ad affermare Bergamo e il suo territorio come destinazione turistica e non solo come una porta d’accesso al capoluogo lombardo. I dati confermano il successo del connubio Ryanair e aeroporto Milano Bergamo, tanto che i turisti internazionali sono aumentati del 70% negli ultimi 10 anni in provincia di Bergamo”, hanno aggiunto dalla compagnia di Michael O’Leary.

Ryanair, tutte le offerte per il mese di luglio: voli a meno di 8 euro

Ryanair cambia di nuovo le regole per il bagaglio a mano: tutte le novità

Ryanair annuncia le nuove rotte: ecco i 420 voli dall’Italia per l’inverno 2019-2020

Bagaglio a mano, arriva la realtà aumentata per misurare la valigia: tutte le nuove app | VIDEO