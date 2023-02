Milano Malpensa: l'aeroporto primo in Italia per collegamenti verso l’Asia

Con la ripresa del traffico aereo, nonostante rimanga ancora lontano dai livelli pre-Covid, l’aeroporto di Milano Malpensa ha realizzato uno storico sorpasso sullo scalo di Roma Fiumicino.

Secondo i dati relativi al 2022 forniti da Airline Data Inc, l’aerostazione lombarda ha offerto più posti sui voli da e verso l’Asia, con un totale di 245mila contro 222mila sedili messi a disposizione dall’aeroporto romano.

La scelta di Malpensa da parte di molte compagnie aeree che operano collegamenti tra l’Italia e l’Asia, come Singapore Airlines, Air China, Neos, Korean Air e Eva Air, non è casuale. Lo scalo, infatti, è un hub strategico per il settore business e turistico, ma anche per il comparto cargo grazie alla posizione dell’aeroporto di Malpensa, un riferimento per tutte le aziende del Nord Italia.

Inoltre, il ruolo sempre più importante dell’aeroporto sta attirando nuovi servizi di mobilità aeroportuale inter e infra-regionale, che rendono più semplice raggiungere l’hub da numerose città italiane.

Navetta Torino-Malpensa: l’opzione migliore per turisti e viaggi aziendali

Tra le città del Nord Italia ben collegate allo scalo di Malpensa c’è Torino, dove nella prima parte del 2022 è sbarcato il nuovo servizio di mobilità aeroportuale messo a disposizione da Flibco.com.

La società europea propone un moderno servizio di bus navetta da Torino a Malpensa, con dieci partenze giornaliere per entrambe le direzioni e la possibilità di prenotare online in modo semplice e veloce.

Si tratta di un servizio a tariffa fissa con un prezzo molto competitivo, con ticket elettronico per ridurre i consumi di carta. Il collegamento è effettuato con pullman di nuova generazione a basso impatto ambientale, dotati di ogni comfort per le esigenze dei turisti e dei viaggiatori business, tra cui una toilette a bordo, tanto spazio disponibile per i passeggeri e i bagagli, anche per quelli più ingombranti, la connessione Wi-Fi gratuita e prese USB per la ricarica dei dispositivi elettronici.

Il bus navetta permette di raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa in modo efficiente, puntuale e confortevole, con la possibilità di sfruttare il tempo del viaggio per lavorare o rilassarsi, a seconda delle proprie necessità.

Questa versatilità rende la navetta la soluzione migliore per la mobilità aeroportuale, soprattutto quando l’alternativa diretta è l’automobile privata, un’opzione più inquinante, costosa e scomoda rispetto agli autobus che effettuano la navetta tra Malpensa e le città vicine del Nord Italia.

Milano Malpensa: un collegamento essenziale tra il Nord Italia e il resto del mondo

L’aumento delle rotte da e verso le destinazioni in Asia è senza dubbio un traguardo importante per l’aeroporto di Milano Malpensa, uno scalo sempre più rilevante per lo sviluppo economico del Settentrione.

Si tratta di hub strategico per la competitività del territorio, per consentire alle aziende italiane di presidiare i mercati esteri e puntare all’internazionalizzazione del business, con ottime potenzialità sia in ambito turistico che business.

Milano, infatti, è vicina a numerose destinazione turistiche in Italia come Venezia e Firenze, ma anche all’estero per chi deve recarsi ad esempio in Svizzera. Allo stesso modo, secondo la strategia di sviluppo dell’aeroporto lombardo, il valore della produzione cargo potrebbe arrivare a dieci miliardi di euro entro il 2030, contribuendo alla creazione di 5.400 nuovi posti di lavoro considerando tutto l’indotto.

Lo scalo ha da tempo puntato su un’ampia gamma di vettori per garantire una proposta di voli il più variegata possibile, evitando di stringere una partnership forte con solo una compagnia aerea.

L’approccio sembra funzionare per l’aeroporto di Malpensa, con un’offerta di destinazioni in costante espansione e aggiornamento e nuove rotte ogni stagione che si aggiungono a quelle tradizionali.

Dopo l’estate 2022 l’aeroporto di Milano Malpensa ha inaugurato ad esempio il ritorno dei collegamenti per Hong Kong, con un volo diretto ogni sabato dall’8 ottobre operato da Cathay Pacifici, mentre Amman in Giordania è raggiungibile con due voli a settimana di Wizz Air e tre collegamenti settimanali realizzati da Royal Jordanian.

Tra le ultime novità lo scalo propone anche voli giornalieri verso Addis Abeba in Etiopia di Ethiopian Airlines, cinque voli a settimana per Atene operati da Sky Express e due voli settimanali per Oslo con Norwegian.