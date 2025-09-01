Fs Treni Turistici Italiani, Espresso Riviera: sold out su tutti i collegamenti tra Roma e Marsiglia

L’Espresso Riviera, il treno notturno di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS) che in estate ha collegato Roma a Marsiglia, ha registrato il tutto esaurito su tutte le corse programmate. Dal 4 luglio al 30 agosto, il collegamento ha unito direttamente la Capitale alla Riviera dei Fiori e alla Costa Azzurra, confermandosi come mezzo ideale per soddisfare la domanda turistica tra Italia e Francia, in funzione del Giubileo 2025.

Il successo è stato favorito anche dalla qualità dei servizi a bordo treno: i passeggeri hanno potuto scegliere tra vagoni letto, cuccette e salottini con posti a sedere di prima e seconda classe. A completare l’offerta la carrozza ristorante, dove si sono svolti momenti di intrattenimento musicale e incontri letterari con autori francesi nella tratta Nizza-Marsiglia.

Considerato il riscontro positivo, l’Espresso Riviera sarà riproposto nell’offerta di FS Treni Turistici Italiani anche per l’estate 2026, con un incremento delle corse settimanali. Questo obiettivo è pienamente in linea con la volontà del Gruppo FS di creare una “metropolitana d’Europa”, una rete di collegamenti ferroviari internazionali capace di avvicinare culture, territori e persone, restituendo al treno il suo ruolo originario di luogo di incontro e scoperta.