Viaggiare non è solo un modo per visitare nuovi posti, musei e opere d’arte. L’esperienza del viaggio è senz’altro più ricca e accogliente quando si ha la possibilità di soggiornare in hotel e resort di lusso, capaci di prendersi cura dei propri clienti a 360 gradi, per vivere un’esperienza indimenticabile che va oltre il semplice soggiorno. Tra le strutture all’avanguardia non possiamo non citare Rocco Forte Hotels, una collezione di 15 tra alberghi, resort, appartamenti e ville di lusso presenti in Italia e all’estero dal carattere unico. Fondata da Sir Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi nel 1996, le strutture di Rocco Forte Hotels sono come dei pezzi d’arte unici nel loro genere, dal carattere e dallo stile inconfondibile, sia storici sia moderni, ricavati all’interno di magnifici edifici in location eccezionali. Hotel capaci, insomma, di soddisfare i gusti più diversi, anche quelli dei clienti più esigenti.

Propensione globale

Gestiti da una famiglia che si occupa di ospitalità da quattro generazioni, gli alberghi sono caratterizzati da un approccio distintivo al servizio, che permette agli ospiti di sperimentare il meglio della destinazione e delle aree circostanti. Rocco Forte Hotels comprende: The Carlton e Rocco Forte House, Milano; Hotel de la Ville, Hotel de Russie e Rocco Forte House, Roma; Hotel Savoy, Firenze; Verdura Resort, Rocco Forte Ville Private e Villa Igiea, Sicilia; Masseria Torre Maizza, Puglia; The Balmoral, Edimburgo; Brown’s Hotel, Londra; The Charles Hotel, Monaco di Baviera; Hotel Amigo, Bruxelles e Hotel Astoria, San Pietroburgo.

Una realtà in continua evoluzione ed espansione, come confermano le novità degli ultimi mesi. I Rocco Forte Hotels hanno una spiccata propensione internazionale, come dimostra l’inaugurazione a ottobre della signature Monforte Suite al The Charles di Monaco di Baviera. Si tratta della più grande delle 28 suite del Charles Hotel, con una vista mozzafiato su Monaco, grazie alla straordinaria terrazza esterna privata.

Una suite unica, che trae ispirazione dallo stile Art Déco. La palette di colori caldi, in una tonalità ocra-sabbia, richiama l’influenza italiana sull’architettura di Monaco. Il cuore della suite è la sala da pranzo, con un tavolo degli anni ’50 attribuito al famoso fabbro francese Raymond Subes. In contrasto con questo sfondo, si erge il mobile bar su misura di nuova concezione, rifinito in pietra nera e legno, con raffinati dettagli in ottone anticato. I pannelli a specchio delle pareti riflettono la luce, esaltano l’estetica generale e sottolineano il senso di grandiosità della stanza.

«Il design si ispira alla ricca storia del quartiere, all’Antico Orto Botanico e alla grandezza perduta del Palazzo di Vetro. La sfida è stata quella di rispettare la disposizione esistente, creando un flusso naturale tra le stanze, preservando al contempo il carattere unico di ogni spazio. Il risultato è una suite che trasmette contemporaneamente una sensazione di ampiezza e intimità», ha dichiarato la designer Magdalena Onisko.

Wellness e ricerca

A novembre, a completamento dei lavori di refurbishment dello storico The Balmoral di Edimburgo, è stata inaugurata la nuova Irene Forte Spa. Gli spazi includono cabine per trattamenti, area termale, piscina coperta, palestra attrezzata, oltre a un Wellness Bar per il recupero energetico. I trattamenti viso e corpo sono personalizzati grazie all’analisi cutanea 3D e utilizzano tecnologie all’avanguardia, come radiofrequenza, LED e laser, e adottano ingredienti botanici provenienti dalla fattoria biologica del brand al Verdura Resort in Sicilia. Le formulazioni si basano su 40 anni di ricerca biomedica, sono vegane, adatte a tutti i tipi di pelle e clinicamente approvate anche per quelle sensibili. «Al The Balmoral abbiamo riunito tutto ciò che amo: la scienza della skincare ad alte prestazioni e l’anima dello stile di vita mediterraneo», ha dichiarato la fondatrice Irene Forte. Tutto il personale che esegue i trattamenti è formato secondo i protocolli Irene Forte Skincare e tecniche basate su evidenze scientifiche, garantendo livelli costanti di competenza, cura ed eccellenza dei risultati. Questa apertura segna un nuovo capitolo per il wellness nei Rocco Forte Hotels, con una visione che mette al centro longevità, efficacia e benessere personalizzato.

Legami con la tradizione

Il Gruppo mantiene ben salde le proprie radici in Italia, continuando a investire con orgoglio nel nostro Paese. Sempre a novembre è stato inaugurato il nuovo The Carlton Milano, aperto dopo un restauro di cinque anni e un investimento da 60 milioni di euro. Il 2025 è stato un anno di importanti anniversari, come il 25esimo per gli iconici Hotel De Russie a Roma e Hotel Savoy a Firenze, che hanno visto significativi lavori di refurbishment in entrambe le strutture: a Roma sono state rinnovate suite, aree comuni e il lancio del pop-up bar con Aquazzura. Importanti anche i lavori nella struttura fiorentina, con la riapertura del Ristorante Irene e il lancio del nuovo Artemisia Bar. Il ristorante Irene è una vera lettera d’amore alla Toscana, un invito a condividere il piacere della buona tavola, in uno spazio che unisce eleganza e autenticità. Gli ospiti accedono in un ambiente raffinato, dove boiserie in noce, pavimenti in marmo bianco e nero con dettagli rossi, tessuti Loro Piana, sedute Cinelli e chandelier veneziani creano l’atmosfera di una casa fiorentina. In cucina, Chef Fulvio Pierangelini firma una nuova proposta gastronomica: la tradizione toscana reinterpretata con straordinaria sensibilità e rigore. I suoi piatti sono un omaggio al territorio, ai suoi profumi e ai suoi ritmi, composti con pochi ingredienti ma scelti con precisione, per esaltare la stagionalità e il gusto autentico.

E poi la grande novità del bar Artemisia, un nuovo spazio raccolto e sofisticato, dove la mixology incontra l’arte. Il bar è dedicato ad Artemisia Gentileschi, figura femminile visionaria e rivoluzionaria. Il bancone del bar, realizzato nello stesso legno del portale d’ingresso, accoglie gli ospiti in un’atmosfera elegante e teatrale, dove la drink list, ideata dal Maestro Salvatore Calabrese insieme a Federico Pavan, Head of Mixology di Rocco Forte Hotels, reinterpreta l’aperitivo fiorentino con tocchi inaspettati come tartufo, Chianti e cuoio. In Sicilia invece, il Verdura Resort ha inaugurato quest’anno la Club House del Golf che permette di rendere fruibili dagli appassionati i campi da gioco anche durante la stagione invernale.

Valorizzazione dei territori

Gli investimenti del Gruppo non si fermano, e nelle scorse settimane è stata annunciata una nuova apertura in Puglia con la Masseria del Cardinale prevista per il 2028, dopo una completa ristrutturazione.

Siamo in uno dei contesti più rinomati della regione, la Valle d’Itria, un luogo straordinario incastonato tra il mare e un corollario di piccoli borghi. Dopo l’apertura di Masseria Torre Maizza nel 2019, Masseria del Cardinale debutterà con 86 tra camere e suite, ristoranti, un bar, spazi per eventi e meeting, una Irene Forte Spa con palestra, e una grande piscina.

«La Puglia ha conquistato un posto speciale nel cuore del nostro brand e la regione rappresenta un’eccellenza straordinaria d’Italia – ha commentato Olga Polizzi, Vicepresidente e Direttrice del Design di Rocco Forte Hotels – Masseria del Cardinale rappresenta il perfetto completamento di Masseria Torre Maizza, e ci permette di abbracciare l’ospitalità diffusa che contraddistingue il territorio». «Con quattro nuove aperture previste nei prossimi tre anni – Sardegna, Sicilia, Napoli e ora Puglia – il nuovo accordo di Masseria del Cardinale rappresenta un’ulteriore conferma del valore dell’Italia per la crescita del brand», ha dichiarato Charles Forte, Director of Development di Rocco Forte Hotels.

Fra gli investimenti già in corso d’opera sul territorio, Rocco Forte vanta le ristrutturazioni che porteranno al nuovo resort Oremari in Costa Smeralda, previsto in apertura nell’estate 2026, Palazzo Sirignano a Napoli e Palazzo Castelluccio a Noto previsti per il 2027. Una storia, dunque, di grande successo imprenditoriale, che continua a portare avanti con passione investimenti in Italia e all’estero, per offrire ai propri ospiti un’autentica coccola di benessere.