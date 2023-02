Alla scoperta delle tappe imperdibili del Lago di Garda a bordo di una barca

Una vacanza alternativa con un’imbarcazione riserva sempre un gran numero di emozioni e momenti indimenticabili a tutti i suoi partecipanti. Gli itinerari pianificati per i tour in barca comprendono sempre delle destinazioni esclusive, uniche e affascinanti. Questa fantastica eventualità alimenta la crescente affermazione del turismo nautico tra i viaggiatori alla ricerca di nuove opportunità più allettanti e stimolanti.

Una delle mete più ambite per una piacevole esperienza a bordo di una barca è il suggestivo lago di Garda, racchiuso tra il Trentino-Alto Adige, la Lombardia e il Veneto. Questa destinazione suscita un considerevole ascendente grazie alle numerose meraviglie naturali, storiche e paesaggistiche custodite dallo specchio d’acqua più grande di tutto il territorio italiano.

Dagli incantevoli isolotti ai borghi più caratteristici, questo paesaggio offre differenti alternative ai turisti che vogliono noleggiare un’imbarcazione per esplorare il territorio e raggiungere delle mete più esclusive. Con una barca si possono raggiungere, infatti, le località meno accessibili e note di una determinata località turistica. Una risorsa eccezionale per i viaggiatori che vogliono trascorrere una vacanza all’insegna dell’avventura e della spensieratezza.

Il Lago di Garda è la meta più appropriata per un’escursione a bordo di un modello a vela o a motore grazie all’estesa superficie del bacino. I turisti giunti sulle sponde del lago possono scegliere una delle numerose opzioni disponibili per esplorare il territorio e raggiungere i borghi più affascinanti disposti sulla costa. Il Lago di Garda è la destinazione perfetta per una vacanza a bordo di un’imbarcazione e in questo articolo scopriremo le tappe irrinunciabili di un itinerario indimenticabile.

Quali sono le mete ideali per un tour in barca coinvolgente e memorabile sul lago di Garda?

Le numerose destinazioni racchiuse e raggruppate in questo meraviglioso territorio rappresentano una preziosa risorsa per i turisti in cerca di nuove emozioni. La tipica atmosfera posseduta dai borghi, che si snodano tra la riva e le maestose montagne che sovrastano il paesaggio, attrae tutti i viaggiatori che vogliono trascorrere una vacanza alternativa, singolare e indimenticabile. Con un’imbarcazione si possono scoprire alcune delle cittadine più suggestive di questo contesto rinomato in tutto il mondo per le sue bellezze naturali e paesaggistiche.

Sirmione, Salò e Desenzano sul Garda sono solo alcune delle tappe comprese nell’itinerario dedicato a tutti i turisti che vogliono sfruttare gli eccellenti servizi proposti dal noleggio barche con Click&Boat. Con un’imbarcazione si possono pianificare degli itinerari privi di qualsiasi vincolo territoriale e temporale che includono anche delle speciali attività a contatto con la natura come le immersioni, il windsurf o lo snorkeling. Il lago di Garda è particolarmente indicato per gli amanti delle barche a vela che vogliono sfruttare le correnti per ammirare da una posizione privilegiata l’incantevole panorama riservato ai navigatori.

Grazie al clima mite disponibile per gran parte dell’anno si possono sfruttare vari periodi per esplorare questo territorio con un’imbarcazione noleggiata su Click&Boat. Un viaggio suddiviso in più tappe, grazie al noleggio barche Lago di Garda, rappresenta una piacevole alternativa per chi vuole organizzare una vacanza memorabile in compagnia di amici o parenti.

Il noleggio è disponibile anche per i viaggiatori che non possiedono una patente nautica. In questo caso, infatti, si possono scegliere anche delle imbarcazioni con uno skipper preparato e competente. Dopo aver scelto il mezzo più appropriato si possono mollare gli ormeggi alla volta della prima tappa di questo percorso. Isola del Garda è una meta esclusiva nota per il suggestivo palazzo neogotico visibile anche dalla Baia dello Semeraldo.

Al termine dell’escursione i passeggeri possono rientrare a bordo dell’imbarcazione per partire alla volta di Salò che possiede un rinomato centro storico e un affascinante lungolago. In questa località si respira un’atmosfera più elegante e raffinata rispetto alle altre zone del territorio. I viaggiatori, inoltre, possono attraccare la barca in uno dei numerosi posteggi gratuiti riservati agli amanti del turismo nautico. Una valida alternativa è rappresentata da Torri del Benaco situata sulla sponda veneta del lago.

Questa meta incarna alla perfezione l’atmosfera caratteristica dei borghi lacustri col suo piccolo molo, l’incantevole chiesa parrocchiale di San Pietro e San Paolo e il suggestivo castello scaligero. Punta San Vigilio è un angolo incontaminato destinato a tutti i turisti che vogliono ammirare un paesaggio che ha preservato la sua bellezza dagli effetti negativi arrecati dal turismo di massa. Sirmione è l’ultima destinazione di questa rotta elaborata per chi vuole esplorare le località più esclusive del Lago di Garda.

La perla di questo meraviglioso territorio racchiude le imponenti Terme Romane di Catullo che attirano, ogni anno, turisti da ogni angolo del mondo. Questo complesso custodisce i resti di un’antica villa romana realizzata dal celebre poeta latino per trascorrere le vacanze in compagnia della propria famiglia. Sirmione è una meta essenziale per chi vuole estendere l’itinerario con una visita all’Isola di San Biagio o alla maestosa Rocca di Manerba.



Conclusione

Le vacanze in barca rappresentano una tendenza in rapida ascesa grazie ai numerosi benefici riservati ai passeggeri. Le imbarcazioni sono i mezzi di trasporto più appropriati per la scoperta delle località meno note ed accessibili del Lago di Garda. Per questo, cresce il numero di viaggiatori che noleggiano un’imbarcazione per vivere un’esperienza suggestiva, originale e indimenticabile.