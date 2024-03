Esplorare l’Andalusia in Autonomia: Il Miglior Noleggio Auto all’Aeroporto di Malaga

Per chi ama un viaggio ricco di cultura, paesaggi mozzafiato e immergersi nelle tradizioni del posto, l’Andalusia è sicuramente una delle mete immancabili. Un viaggio itinerante che porterà alla scoperta di una delle zone più belle della Spagna partendo dalle città iconiche come Siviglia, Cordoba e Granada fino a posti più di nicchia come i bellissimi villaggi bianchi sparsi nella campagna spagnola. Un patrimonio moresco da scoprire giorno dopo giorno e che si consiglia di ammirare organizzando un viaggio itinerante in autonomia, con una macchina da noleggiare in logo e gli alberghi prenotati prima di partire così da avere un’idea di viaggio già programmata e ben organizzata.

Un altro punto nevralgico da visitare in Andalusia è sicuramente Malaga, posto di partenza e di arrivo per Poggi tour che rispetti in Andalusia. Si consiglia quindi di acquistare un volo fino a questo splendido centro per poi affittare direttamente in aeroporto la macchina che vi accompagnerà per tutto il viaggio. La comodità sarà poi quella di riconsegnare l’auto nello stesso posto prima di riprendere la via del ritorno in aereo. Potete poi scegliere se visitare Malaga in partenza o come ultima destinazione. Basterà cercare il noleggio auto malaga aeroporto per trovare quello che fa per voi.

Andalusia tutto l’anno? Ecco i mesi migliori

La vacanza in Andalusia è spettacolare tutto l’anno ma i mesi migliori sono sicuramente aprile, maggio, giugno e settembre e ottobre, grazie al clime mite e accogliente. Affidandosi al noleggio auto, si potrà girare in tutta sicurezza tra i posti più belli e immancabili in questo viaggio, scegliendo nomi come CarGest per non avere sorprese all’arrivo.

Malaga

Malaga è la capitale della Costa del Sol, una città dinamica e soleggiata che merita di essere scoperta durante un viaggio in Andalusia. Potete sceglierla come meta di partenza o da lasciare alla fine del viaggio così di riconsegnare l’auto e godersi le spiagge e il relax prima di tornare alla vita quotidiana di tutti i giorni. Si tratta di una città cosmopolita che offre la perfetta combinazione non solo di relax e mare, ma anche di storia affascinante e arte contemporanea. Per avere consigli su orari e destinazioni si consiglia sempre di contattare o visitare il sito ufficiale del turismo spagnolo. In questo modo potrete avere tutte le informazioni per un viaggio sicuro e su tutte le norme anche per il noleggio auto.

Qui da visitare sicuramente la famosa Alcazaba, una fortezza moresca dell’XI secolo da cui ammirare tutta la città. Bellissima anche la Cattedrale di Malaga. Per chi ama l’arte sicuramente dovrà essere pensato un pomeriggio al Museo Picasso, dedicato alla vita e all’opera del famoso pittore nato proprio qui. Per chiudere o aprire in bellezza il viaggio si potrà godere delle spiagge bianche e delle tante specialità culinarie nei tantissimi tapas bar.

Siviglia

Se si parla di Andalusia, il primo posto che viene alla mente è sicuramente Siviglia, bellissima capitale dell’Andalusia. Qui si trovano tantissime ricchezze culturali. Bellissimo anche semplicemente camminare per le vie in stile moresco, tra le piazze allegre e i patti pieni di colore. Anche qui bellissima la Cattedrale di Siviglia, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Qui potrete ammirare la torre campanaria con vista mozzafiato sul panorama della città, chiamata Sempre nella cattedrale anche la tomba di Cristoforo Colombo. Per proseguire il giro, da visitare assolutamente anche l’Alcazar di Siviglia, un palazzo reale con influenze moresche. Giardini, fontane e patii faranno fare un balzo indietro nel tempo.

Granada

Ci troviamo ai piedi delle montagne della Sierra Nevada, in una delle città più magiche dell’Andalusia: Granada. La bellezza del fly and drive è indispensabile in posti come questo, dove potersi spostare in autonomia arricchirà ancora di più il proprio viaggio, raggiungendo facilmente posti incantevoli e che ci lasceranno un ricordo indelebile nel cuore. Granada è associata sicuramente all’Alhambra, uno spettacolare palazzo moresco circondato da giardini lussureggianti. Anche questa città è da visitare a piedi, girando per le vie tipiche e le case bianche. Plaza Nueva e Plaza de Bib-Rambla sono le piazze principali che incontrerete nel vostro cammino. In questi posti troverete anche le tapas tradizionali. Un momento da dedicare anche allo shopping in Calle Recogidas. Qui più che mai si respirano le influenza arabe che si mescolano a quelle spagnole.

I villaggi bianchi

Non sempre inseriti in questi viaggi, i villaggi bianchi sono invece un’esperienza essenziale. Sono villaggi, arroccati sulle colline, che un tempo erano dei rifugi strategici contro gli attacchi nemici. Il bianco delle pareti da cui prendono il nome, sono una protezione dal caldo estivo. Sicuramente da vere le chiese e il castello di IOS Duquesne che si trovano ad Arcos de la Frontera. Un altro posto incantevole è Zahara de la Sierra con il suo castello in rovina e la vista sul lago turchese adiacente.