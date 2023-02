Parigi, si sa, è una città in continuo fermento che offre ai suoi visitatori sempre nuove aperture e tante novità (www.it.france.fr)

Nel cuore di Parigi a Place de la Concorde, tra Les Champs Elysées e gli splendidi giardini di Les Tuileries, sorge un nuovo museo tra i più sorprendenti della capitale francese: il Museo Hotel De La Marine. Inaugurato nel 2021, da solo l'Hotel De La Marine vale un viaggio a Parigi. Non solo per la sua architettura dal gusto squisitamente neoclassico, ma anche per il fasto dei suoi saloni e per la ricchezza artistica delle collezioni esposte.

Voluto da re Luigi XV che ne affidò la realizzazione nel 1758 al primo architetto di corte Ange-Jacques Gabriel, l’Hotel De La Marine non rispetta affatto lo stile barocco dell’epoca ma ha uno stile classico dato dall’armonia delle sue forme. I due edifici laterali sono uniti da un porticato nella parte inferiore e, nella parte superiore, da un colonnato con 12 colonne corinzie da cui si gode di una splendida vista su Parigi.

Nato per ospitare i mobili, gli arredi e i preziosi gioielli della Corona, come testimonia il fasto dei suoi saloni che si possono ammirare attraversando il museo, divenne Ministero della Marina nel 1789, all’indomani della rivoluzione francese, quando il re dovette tornare in fretta a Parigi e stabilire qui i suoi ministeri. L’Hotel De La Marine è un palazzo davvero ricco di storia e, data la sua posizione nel cuore di Parigi, ha assistito agli avvenimenti più importanti della storia di Francia.

A partire dalla decapitazione del re Luigi XVI avvenuta proprio nella piazza che allora si chiamava Place de la Révolution. Nel 1836 il palazzo ha visto l’arrivo e l’installazione dell’obelisco egiziano di Luxor che ancora troneggia nella piazza e nel 1944 ha assistito ai festeggiamenti per la liberazione dal nazifascismo. Tutti questi eventi sono narrati sapientemente nei filmati delle enormi installazioni multimediali del museo, che catturano l’attenzione del visitatore trasportandolo virtualmente all’interno degli eventi stessi.

Ma il tesoro più prezioso del museo è rappresentato dalla collezione Al Thani, fondazione no profit che ha contribuito al restauro del palazzo e che ha deciso di esporre qui in modo permanente i suoi pezzi dal valore inestimabile. Nella prima stanza sono esposti 7capolavori di varie epoche e civiltà, a partire dalla piccola statua di marmo bianco che raffigura un donna che contempla le stelle e che risale a seimila anni fa.

Opere che testimoniano l’abilità di trasformare la materia attraverso la creatività artistica che l’uomo ha saputo dimostrare in ogni epoca e in ogni angolo del mondo. L’allestimento originale della sala, dove l’ambiente scuro a specchio è illuminato da migliaia di piccole stelle luminose, consente di vivere una autentica esperienza immersiva che tocca l’anima. In una sala successiva si possono ammirare oggetti e monili preziosi dell’antichità appartenuti a re e sovrani di diverse culture e civiltà che ancora una volta documentano la creatività artistica dell’uomo. Si attraversa poi una sorprendente galleria in cui sono esposti piccole sculture di volti umani delle varie epoche e civiltà che raccontano come l’uomo percepisca e raffiguri se stesso a seconda dalla cultura a cui appartiene.

Ma sono tante le novità anche in campo gastronomico. Tra le nuove aperture spicca il ristorante Petit Victor Hugo, in Avenue Victor Hugo 143. Un luogo elegante, curato e accogliente dove è possibile gustare piatti di pesce e di carne che deliziano non solo il palato ma anche gli occhi. Molto rifornita la cantina dove spiccano le migliori etichette francesi, da provare senz’altro i cocktail preparati al momento da barman abili e fantasiosi.

A due passi dalla Tour Eiffel, nel 16° Arrondissement, il nuovo ristorante L’Epirit Nouveau dell’Hotel Canopy by Hilton Paris Trocadéro. Un un luogo moderno e accogliente dove il giovanissimo chef Robin Kubarek delizia gli ospiti con piatti della cucina francese e internazionale rivisitati e proposti in chiave originale con grande attenzione alla materia prima. Il tutto poi è condito da una vista davvero mozzafiato sulla Tour Eiffel.