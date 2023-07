Pavia per tutto il 2023 è in festa e celebra l’ “anno agostiniano”. Un vasto programma di iniziative capaci di rafforzare il legame della città con Sant’Agostino e l’enorme patrimonio culturale ad esso correlato sancisce l’anniversario della traslazione del corpo del Santo, considerato il “Padre della Chiesa”, dalla Sardegna a Pavia avvenuta 1300 anni fa. Ricordare questo evento a distanza di 1300 anni significa anzitutto rendere omaggio al grande pensatore, figura imprescindibile della cultura universale e ancora oggi di grande attualità, ma è anche un avvenimento di straordinaria importanza che offre spunti di riflessione intellettuale e spirituale a un platea vastissima. Un percorso che offre occasioni interessanti di promozione di Pavia e della Lombardia.

Il progetto è un complesso e articolato mosaico di eventi e occasioni, che vede coinvolti nelle celebrazioni di questo fondamentale anniversario una molteplicità di attori pubblici e privati. I 1300 anni dall’arrivo delle spoglie di Sant’Agostino da Cagliari a Pavia rappresentano l’evento più importante e identificativo della città per il 2023. Per questo motivo il Comune ha voluto che i Musei Civici fossero protagonisti con una proposta culturale che coniuga rigore scientifico e originalità,allestendo la mostra Sant’Agostino: la luce e l’immagine. La mostra è un vero e proprio viaggio interattivo da Ippona a Pavia che coniuga il fascino eterno della grande pittura italiana con la tecnologia contemporanea più raffinata messa a disposizione della storia dell’arte. Il risultato è un’esperienza di grande suggestione. In una modalità ludica e intuitiva è possibile scoprire la vita, le opere, l’iconografia e lo speciale legame di Sant’Agostino con Pavia, attraverso la digitalizzazione di opere d’arte provenienti da grandi istituti museali italiani e stranieri, oltre che materiali iconografici dagli archivi dei Musei Civici, resi così accessibili al pubblico.

Con l’occasione sono previsti anche dei Tour- in città : sono stati individuati e mappati tre itinerari turistici al centro di tour guidati, anche in abbinamento a degustazioni enogastronomiche.

Per partecipare a questi tour è necessario procedere all’iscrizione, scrivendo a: paviasantagostino2023@gmail.com

Questi gli itinerari:

L’ITINERARIO: SANT’AGOSTINO E LA CITTÀ DI PAVIA racconta il legame tra il Santo e la città. I luoghi selezionati comprendono edifici religiosi, luoghi di vita cittadina e luoghi storici, come l’Università degli Studi di Pavia, la Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro; il Duomo; l’Università degli Studi di Pavia; San Teodoro e San Salvatore.

L’ITINERARIO: SANT’AGOSTINO NELL’ARTE mostra al visitatore opere d’arte con raffigurazioni di Sant’Agostino (affreschi, sculture, pale d’altare), tra luoghi rappresentativi per il valore storico-artistico: la Basilica S. Pietro in Ciel d’Oro; il Castello Visconteo; San Francesco e San Michele Maggiore.

L’ITINERARIO: SANT’AGOSTINO E IL SUO CULTO: dal centro storico ad altri luoghi più periferici ed esterni ad itinerari turistici classici: la Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro; Santa Maria del Carmine; San Luca; Santa Maria delle Grazie.

Uno speciale PASSAPORTO viene consegnato gratuitamente al turista che intenda partecipare ad una visita guidata o percorrere uno dei tre itinerari di Agostino a Pavia, come “credenziale” di viaggio. E’ possibile ritirare lo speciale passaporto, da completare con un tutti i timbri per ogni luogo visitato, presso gli esercizi commerciali che espongono la vetrofania “circuito di accoglienza e ricettività”. Per chi terminerà almeno un itinerario e presenterà il passaporto così timbrato, a testimonianza del completamento di uno dei tre itinerari proposti, ad uno degli esercizi del circuito, verrà consegnato un souvenir di “Pavia, Città di Sant’Agostino” in segno di riconoscenza e gratitudine per i turisti e pellegrini che verranno a condividere la ricorrenza.