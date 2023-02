Estate in crociera: MSC punta verso il grande nord e il Giappone

Il viaggio della vita in Groenlandia, Islanda e Scozia oppure in Giappone

Si scaldano i motori delle navi MSC che, nel rispetto della più alta sostenibilità, per l’estate 2023 puntano verso il grande Nord e per la prima volta verso l’estremo Oriente e il Giappone. Il tour da sogno verso il Nord, che MSC ( www.msccrociere.it ) ha inserito nella programmazione estiva, parte dai porti di Copenaghen e di Warnemunde-Berlino e per 21 giorni attraversa i mari del Nord con tappe in Scozia , in Islanda fino ad arrivare in Groenlandia. Un viaggio tra luoghi incontaminati, isole, ghiacciai, fiordi e paesaggi fiabeschi che fanno bene all’anima

La prima tappa della nave MSC Poesia nell’arcipelago indipendente di Orkney prevede una visita alla capitale Kirkwall, con la sua cattedrale medievale che è tra le più belle della Scozia e poi, ancora in Scozia, alle Isole Ebridi Esterne con visita al capoluogo Stornoway, uno dei maggiori centri pescherecci del paese.

Il viaggio continua in Islanda con visita alla capitale Reykjavik che si specchia nella sua baia ricca di locali e di vita. Lasciata l’isola la nave attraversa lo stretto di Prins Christian Sund con le sue isolette che danno vita ad un paesaggio mozzafiato tra ghiacciai, montagne, cascate, iceberg e fiordi. Un luogo che si può attraversare solo d’estate, quando i ghiacci si sciolgono e consentono di godere di questi luoghi fatati. Si arriva poi nella magica Groenlandia, con tappa a Nuuk, la capitale più a nord del mondo, raggiungibile solo via mare o in aereo.

Il viaggio prosegue nel villaggio colorato di Ilulissat, con i suoi spettacolari iceberg. L’esperienza groenlandese termina con la visita della suggestiva città di Qaqorto che d’estate è piena di fiori selvatici coloratissimi. Il ritorno prevede ancora una tappa nella parte nordoccidentale dell’Islanda con escursioni imperdibili nell’entroterra ricco di laghi, cascate e paesaggi da sogno. Si fa poi rientro nei porti di Copenaghen e di Wernmunde-Berlino, dopo 21 giorni trascorsi nel fiabesco mondo del grande Nord.

In estremo Oriente per la prima volta da aprile a fine novembre la nave MSC Bellissima porterà i suoi ospiti a scoprire il fascino del Giappone con itinerari da 6 a 9 notti che toccheranno anche la Corea del Sud e Taiwan. Un viaggio nel tempo alla scoperta di culture millenarie, di arte, storia e tradizioni ma anche del fascino della contraddizione tra città futuristiche e villaggi ancorati al passato. Partenze e arrivi dal porto di Yokohama, città accogliente e variegata da cui si raggiunge Tokyo in solo trenta minuti. Città che “non dorme mai”, Tokyo affascina gli amanti della frenesia e del buon cibo, ma anche coloro che amano la commistione tra moderno e antico che rende unica questa città.

Sorprendenti la città di Kagoshima che somiglia alla nostra Napoli come una goccia, e i “tropici giapponesi” nelle isole Okinawa, dove si trovano molti siti UNESCO. A Fukuoka, riconosciuta come uno dei posti migliori al mondo per vivere, si possono gustare ramen squisiti accompagnati da birra o sake negli yatai, le tipiche bancarelle ai lati delle strade.

E poi l’isola di Honshu per una visita alla città di Kobe con il suo monte Rokko, da cui si gode di una vista che è considerata tra le più belle al mondo, e a Kyoto, per mille anni capitale nipponica, che per architettura, arte e storia incarna l’essenza stessa del Giappone. Una visita a Hiroshima consente di sostare nel luogo simbolo di questa città martire della seconda guerra mondiale, l’ A-Bomb Dome , uno dei pochi edifici rimasti in piedi dopo lo scoppio dell’atomica, oggi patrimonio UNESCO.

La nave MSC Bellissima toccherà anche le spiagge bianchissime di Busan in Corea del Sud e , per finire, Taiwan. Una prima volta in estremo Oriente per MSC, per un viaggio che si preannuncia da sogno, attraverso luoghi ricchi di tradizioni millenarie che convivono accanto alla modernità più assoluta.