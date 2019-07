Milano come il Texas e Londra come Barcellona: le temperature delle città nel 2050

Tra poco più di 30 anni Londra avrà le stesse temperature di Barcellona. Il clima di una città come Edimburgo sarà simile a quello di Parigi, mentre quello di Cardiff sarà caldo come quello della capitale dell’Uruguay, Montevideo. Barcellona sperimenterà l’aridità di Adeleide, Madrid avrà lo stesso caldo di Marrakesh, e Milano sarà come Dallas, in Texas.

Questo è il quadro allarmante delle temperature del futuro emerso da uno studio pubblicato dal centro di ricerca Crowther Lab di Zurigo.

La ricerca cerca di fare luce sulla realtà dei cambiamenti climatici comparando le temperature future di una città con il clima attuale di altre. Gli autori dello studio sperano che il risultato possa fare aprire gli occhi alle persone più di quanto non possano fare i “dati e i fatti da soli”.

“Concentrando i risultati di questa ricerca su città” importanti “, ci auguriamo che consenta alle persone di visualizzare il proprio futuro climatico”, afferma Thomas Elliott, uno degli scienziati che ha partecipato alla ricerca. “Il nostro obiettivo è rendere questa ricerca più tangibile e, così facendo, spingere le persone ad agire “.

Gli studiosi avvertono che oltre alla siccità, il cambiamento climatico, porterà con sé un’altra importante conseguenza: la scarsità d’acqua.

