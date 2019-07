Oroscopo di domani | 10 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 10 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 10 luglio 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Oroscopo di domani 10 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, non siete soddisfatti della vostra vita ultimamente, forse perché si riduce semplicemente a casa-lavoro. Anziché piangervi addosso, dovreste prendere in mano la situazione e apportare qualche modifica. Non potete crogiolarvi nell’insoddisfazione e aspettare che questa passi da sola.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari amici del Toro, quanta grinta dalla vostra parte! La giornata di domani vi vedrà pronti a combattere. Siete stanchi di soccombere, volete dimostrare quanto valete anche a costo di calpestare gli altri. Occhio a chi travolgete nel vostro uragano di ribellione, dopo non potrete tornare indietro.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo di domani 10 luglio 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, la giornata di domani vi vedrà impegnati a prendere un’importante decisione per il vostro futuro. Quel che è certo è che così non si può andare avanti, dovete iniziare a capire cosa vi rende davvero felice e cosa invece vi rattrista, a partire dalla vostra storia d’amore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Cancro, il vostro romanticismo ha conosciuto momenti migliori. Non avete alcuna voglia di rianimarlo, piuttosto preferite evitare il partner sperando che il suo bisogno d’attenzioni cali drasticamente fino a scomparire. Purtroppo in amore non si gioca così.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari amici del Leone, la giornata di domani vi vedrà molto impegnati nel lavoro. Siete stanchi di rimanere a guardare, volete agire e dimostrare di potercela fare esattamente come tutti gli altri. E allora tirate fuori gli artigli e non abbiate paura di usarli.

Oroscopo di domani 10 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, vorreste ritrovare quella scintilla che animava le vostre giornate in passato e che invece avete smarrito. La giornata di domani vi aiuterà a ripercorrere quei passi, ma non potete sempre ficcare il naso nei giorni gloriosi, dovete anche costruirvene degli altri e non ci riuscirete mai se continuerete a incastrarvi nel passato.

Cari amici della Bilancia, la giornata di domani sarà promettente da ogni punto di vista. L’amore non vi crea problemi, anzi, in arrivo soltanto grandi soddisfazioni un po’ come il lavoro che ha voluto premiarvi. Nei mesi scorsi avete sofferto molto, ma adesso siete pronti a rimettervi in gioco e lo state dimostrando.

Oroscopo di domani 10 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, qualche vecchia fiamma ha deciso di darvi il tormento e siete in preda all’indecisione. Siete tentati di dargli corda, ma d’altro canto ricordate benissimo il dolore che vi ha provocato ed è un motivo sufficiente per frenare gli animi.

Cari Capricorno, la giornata di domani vi vede impegnati in un testa a testa con una persona cara. Il battibecco non si è assopito con il passare del tempo, anzi, ha creato soltanto maggiori attriti ed è per questo che avvertite il bisogno di scontrarvi ancora una volta sugli stessi punti, forse perché non intendete fare un passo indietro. E chi lo farà allora?

Cari Acquario, la giornata di domani vi vedrà in pace con voi stessi, un momento raro in una settimana frenetica come questa, quindi godetevelo finché dura. Il weekend si avvicina e non saranno giornate facili per voi, a causa del lavoro.

Cari Pesci, domani le stelle vi aiuteranno a superare un trauma che vi ha accompagnato per un po’ di tempo. E’ difficile lasciar correre, ma ancor di più vivere nel rimpianto. Non potete rimanere fermi, il mondo continua e anche voi dovreste proseguire per la vostra strada, alzare la testa e guardare al futuro.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 10 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE