Oroscopo di domani | 6 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 6 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 6 luglio 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Oroscopo di domani 6 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, una giornata che potrebbe essere segnata da numerose tensioni nei rapporti interpersonali, specie in quelle con i vostri familiari, a causa di Venere in Cancro. Mantenete la calma e cercate di non invadere gli spazi altrui.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari Toro, l’oroscopo di domani prevede una giornata all’insegna dell’amore, con grandi cambiamenti per chi ha voglia di stravolgere la sua vita sentimentale. Non è da escludere che possa esserci un ritorno di fiamma con una vecchia conoscenza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 6 luglio 2019 | Gemelli

Nella giornata di domani 6 luglio 2019 l’oroscopo prevede per il vostro segno molto distratti su quello che vi circonda. Tornate sulla Terra e prendete in considerazione i bisogni e le esigenze di chi vi vuole bene: non trascurate le persone davvero importanti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Amici del Cancro, ci sono varie questioni ancora da chiarire. Situazioni piuttosto spinose che vi tolgono un po’ di serenità. Ci vorrà tempo e determinazione, il compito non è facile. Valutate bene e con calma il da farsi e otterrete i risultati sperati.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari Leone, in questi giorni siete particolarmente emotivi e nostalgici. La Luna nel segno infatti tocca a pieno il campo delle emozioni e vi porta a farvi delle domande specifiche sul percorso che avete intrapreso e sulle responsabilità che dovete prendervi.

Oroscopo di domani 6 luglio 2019 | Vergine

Valutate bene i legami interpersonali che avete in ballo: qualcuno, infatti, non vi soddisfa più. Capita, non prendetevela più di troppo. Andate avanti per la vostra strada, e se un rapporto non è più soddisfacente, è il caso di troncarlo definitivamente.

Amici della Bilancia, in amore ultimamente siete troppo frivoli. Che intenzioni avete? Dimostratevi più disponibili ad ascoltare le esigenza degli altri e rispettare le opinioni anche diverse dalle vostre, soprattutto quando provengono dal partner, per evitare inutili litigi.

Cari Scorpione, possibili secondo l’oroscopo di oggi grandi cambiamenti a livello sentimentale. Chi è single può trovare finalmente la propria anima gemella, mentre chi vive una storia già consolidata può pensare di fare un grande passo in avanti, come il matrimonio.

Oroscopo di domani 6 luglio 2019 | Sagittario

Siete uno dei segni fortunati di domanti secondo le stelle. Approfittatene. Siete fantasiosi, pieni di buonumore, energia e voglia di fare. Un ottimismo che può essere contagioso nei confronti delle persone che vi circondano, sia in amore che nei rapporti con i colleghi.

Amici del Capricorno, il Sole in Cancro vi sprona ad essere più aperti nelle relazioni con gli altri. Sperimentate qualcosa di nuovo, senza remore e senza dover per forza definire a priori ogni dettaglio. Lanciatevi all’avventura.

Cari Acquario, avete nella giornata di domani 6 luglio 2019 la Luna in opposizione al vostro segno. Questo potrebbe crearvi più di qualche problema a livello fisico e mentale. Per fortuna è arrivato il weekend, approfittatene per ricaricare le pile.

Nella giornata di oggi secondo l’oroscopo potreste decidere di compiere un gesto importante per rivoluzionare la vostra vita privata, specie in amore. L’importante è che siate ampiamente convinti di ciò che volete fare.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 6 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE