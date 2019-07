Stavoli di Moggio Udinese: ecco il paese senza tempo raggiungibile solo a piedi

Un luogo che resiste al tempo e alla frenesia della modernità. Stavoli di Moggio Udinese (Friuli-Venezia Giulia) è un minuscolo paese arroccato a 588 metri di altitudine e raggiungibile esclusivamente a piedi o, alternativamente, in elicottero.

Il posto ideale per chi ha voglia di regalarsi un’esperienza fuori dal mondo, a contatto con la natura secondo i ritmi regolari scanditi dalle campane della chiesetta centrale. Stavoli è una frazione a 4,98 chilometri dal paese di Moggio Udinese.

La geniale strategia per promuovere il turismo a Vienna



(Credit: Messaggero Veneto)

Malgrado il suo essere così fuori dal mondo, Stavoli di Moggio Udinese si ripopola nei giorni di festa. In occasione dell’ultima, il 30 giugno scorso, nel paese si sono radunate circa 400 persone per una sagra. I turisti arrivano in numero limitato, ma non mancano nonostante i disagi causati dal guasto della teleferica che un tempo portava a Stavoli.

Vacanze last minute, 10 siti internet per partire all’avventura e a poco prezzo

L’assenza di teleferica complica notevolmente il trasporto di generi alimentari.

Bologna-Milano in 9 minuti: ecco il treno supersonico che lo rende possibile

Le 3 terrazze per un aperitivo più belle di Roma consigliate da TPI

Ville di lusso a 10 euro a notte: la vacanza da sogno a prezzi stracciati