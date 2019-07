Emma Marrone si indigna per il caso Sea Watch e viene ricoperta di insulti dagli haters

Emma Marrone Sea Watch – Il caso della Sea Watch non ha lasciato indifferente anche il mondo della musica. La cantante Emma Marrone non ha mancato di esprimere il suo punto di vista tramite un tweet che ha scatenato una valanga di insulti e di polemiche da parte di haters che non hanno apprezzato le sue esternazioni.

La 35enne fiorentina aveva postato sul social di microblogging un commento molto duro: “Solo una parola. VERGOGNA. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza”.

Emma Marrone Sea Watch: il tweet

La cantante e produttrice discografica aveva fatto chiaro riferimento agli insulti rivolti alla capitana della nave della Ong olandese, Carola Rackete, in un video in cui si inneggiava addirittura allo stupro.

Una presa di posizione che ha scatenato una reazione violenta su Instagram e Twitter: “Povera stronza. Rispetta la tua nazione e la tua terra prima di aprire la bocca”.

“Se avessi guadagnato 1 milione l’anno..attico in centro..autista..ville al mare e in montagna..avrei ragionato pure io così!! Prendete i mezzi pubblici, fate le file, pagate i mutui, vivete nelle periferie..poi ne riparliamo…la gente NORMALE è stufa!!”, le legge tra i vari.

Non è mancata la solidarietà di molti colleghi che hanno espresso vicinanza alla ex vincitrice del talent Amici di Maria De Filippi. Tommaso Paradiso, cantante e leader dei Thegiornalisti, ha commentato così: “Sembra davvero che tutto ciò possa provenire da un mondo parallelo, per una falla improvvisa del sistema che ha deviato il normale corso delle cose, come se stessimo assistendo da spettatori a un film post apocalittico ambientato in un tempo x lontano la qui, lontano da noi.

Ma è semplicemente reale, spaventosamente reale. Per l’ennesima volta ci siamo sopravvalutati, invece, rappresentiamo il punto pi basso e infimo della grandiosità dell’universo tutto”.

L’accusa dell’ex ballerino di Amici a Emma Marrone: “Le gambe le ha aperte veramente, per la carriera”

Fan di Salvini insultano Emma Marrone, lei li zittisce con un altro commento virale