Italia Olanda risultato | Chi ha vinto | Quarti di finale Mondiale femminile 2019 | Sabato 29 giugno

ITALIA OLANDA RISULTATO MONDIALI FEMMINILI – I quarti di finale del Mondiale delle Azzurre sono giunti al termine. L’Italia ha incassato la sconfitta, mentre l’Olanda ha portato a casa la vittoria 2-0.

Quella di oggi contro l’Olanda allo Stade du Hainaut di Valenciennes era una partita davvero storica per la nostra Nazionale. Non soltanto perché l’Italia non arrivava ai quarti di finale del Mondiale femminile da ben 28 anni. Ma anche perché nella sua storia non aveva mai battuto l’Olanda: i precedenti, infatti, parlavano di due pareggi e due sconfitte.

Italia Olanda risultato | La sintesi della partita

Durante la partita del 29 giugno 2019, nel primo tempo l’Italia ha avuto due occasioni entrambe sprecate da Bergamaschi e Giacinti.

Le olandesi hanno riguadagnato terreno e, dopo aver trattenuto il respiro con uno 0-0, finalmente le olandesi hanno portato a casa il primo goal con Miedema al 70′ e hanno raddoppiato a dieci minuti dalla fine con la Van der Gragt.

Italia Olanda risultato | Le parole della ct Bartolini dopo la vittoria agli ottavi contro la Cina

Al termine della scorsa partita, quella contro la Cina negli ottavi di finale, la ct Milena Bertolini aveva esaltato le giocatrici azzurre.

“È un risultato incredibile – ha detto ai giornalisti – in una gara difficile: oggi non abbiamo fatto un bel gioco, la prestazione non è stata buona a parte i primi 20-25 minuti in cui abbiamo attaccato. Ci siamo abbassate e la Cina ha reagito: abbiamo smesso di giocare e ci siamo limitate a lanci lunghi. Abbiamo speso troppe energie, ma la compattezza è la nostra qualità: siamo state ciniche e le ragazze hanno dato tutto. Raggiungere i quarti di finale rappresenta una soddisfazione enorme: adesso abbiamo bisogno del calore degli italiani, più si va avanti e più il livello cresce”.

Italia Olanda risultato | Il cammino dell’Italia nel Mondiale 2019

Fino a oggi, il bilancio della nostra Nazionale ai Mondiali femminili 2019 in Francia è stato decisamente positivo. Dopo un’assenza di 20 anni dalla Coppa del mondo, le azzurre guidate da Milena Bertolini sono riuscite infatti a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta dopo un ottimo primo posto nel girone C.

Importantissime, a questo proposito, le due vittorie contro Australia e Giamaica, seguite dalla sconfitta indolore contro il Brasile. Agli ottavi di finale, poi, il secco 2-0 ai danni della Cina.

Oggi, poi, l’impegno (proibitivo, sulla carta) contro l’Olanda.