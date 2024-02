Buffon: “A 18 anni comprai il diploma, fu un errore”

Gianluigi Buffon ammette che quando aveva 18 anni comprò il diploma di ragioneria. L’ex portiere campione del mondo con la Nazionale italiana ne ha parlato in una lunga intervista nel corso della manifestazione “Campioni sotto le stelle”, a Biella.

“Di errori ne ho fatti parecchi, soprattutto quando ero giovane. Quello di cui vado meno orgoglioso di essermi comprato a 18 anni il diploma”, ha dichiarato Buffon.

“Non lo rifarei perché c’è una nota di scorrettezza e scorciatoia e io non sono mai stato uno da scorciatoie”, ha aggiunto l’ex campione, che oggi è capo-delegazione dell’Italia.

La vicenda in realtà era già parzialmente nota. Nel 2001 Buffon patteggiò una pena pecuniaria di 6 milioni 350mila lire per le presunte irregolarità legate al conseguimento del diploma di ragioniere nell’ anno scolastico 1996-97.

All’epoca il portiere giocava nel Parma. Quando tentò di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma, l’ateneo scoprì che il diploma presentato era falso.

Buffon era stato indagato per falso in atto pubblico dopo la denuncia dell’istituto`Antonio Manieri di Roma, che aveva affermato di non aver mai rilasciato il diploma a Buffon.

LEGGI ANCHE: Frankie Hi-Nrg polemico su Angelina Mango: “Ha vinto Sanremo per la casta mediatica”