Oroscopo Paolo Fox 27 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 27 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 27 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 giugno 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, questo per voi è in generale un periodo di alti e bassi: le complicazioni non mancano né sul lavoro né nel privato.

L’impegno da parte vostra non manca, ma è il momento di dare il massimo affinché nuovi progetti possano finalmente avviarsi.

Cari Toro, avete la Luna nel segno: questo vi spinge ad essere estremamente precisi nei rapporti con gli altri e in particolare nelle finanze.

Cambiamenti personali importanti in arrivo, che potrebbero portare a tagliare alcuni rapporti che non vi soddisfano più. Agitazione in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 giugno 2019 | Gemelli

Avete finalmente un quadro astrale favorevole: approfittatene in particolare in amore: dimostrate tutta la vostra passionalità.

Nuovi incontri in vista soprattutto nel weekend: il momento giusto per staccare un po’ il cervello e fare nuove importanti frequentazioni.

Il weekend si avvicina, e voi dovete darvi per questo fine settimana degli obiettivi precisi. Le perplessità non mancano, a causa dell’opposizione di Saturno.

Ogni giorno dovete dimostrare tuta la vostra abilità, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di lavoro. Questo a volte vi provoca stress e insoddisfazione.

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox oggi vi vede particolarmente esuberanti: mettete in mostra tutto il vostro carattere forte e dominante.

Imparate ad ascoltare un po’ anche gli altri, per non essere troppo egocentrici. Avete Giove dalla vostra parte, approfittatene soprattutto per lanciare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 giugno 2019 | Vergine

Giornate di grandi cambiamenti secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro. Potreste dover cambiare le vostre abitudini o il ruolo.

In general potrebbe esserci insoddisfazione se sentite di aver ricevuto un’ingiustizia. Cercate di essere più decisi. Se attendete una risposta chiara, il momento potrebbe essere arrivato.

L’oroscopo Paolo Fox oggi vi vede particolarmente affettivi e comprensivi. Quando però decidete di chiudere un rapporto, non c’è niente che vi possa far cambiare idea.

Se avete avuto dei litigi con persone care, potreste non avere voglia di chiarire. Sul lavoro si definiscono alcune situazioni rimaste in sospeso.

Amici dello Scorpione, in queste giornate siete chiamati, almeno fino a sabato, a non esagerare. Verranno momenti migliori.

Alternate momenti in cui siete iperattivi ad altri in cui invece non avete voglia di fare nulla se non stare a letto tutto il giorno. Questa apatia vi spinge a prendervela con il mondo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, questo giovedì 27 giugno 2019 è per voi una giornata davvero positiva. Siete il segno del giorno.

Avete affrontato un periodo di stasi, ora finalmente rialzate la testa, specie in amore. Mettete più entusiasmo nelle cose che fate.

Amici del Capricorno, possibili discussioni con il partner e in generale problemi a livello sentimentale.

In generale le stelle sono dalla vostra parte e prevedono una ripresa in tempi brevi. Siate più ottimisti e anche i problemi si risolveranno.

Cari Acquario, occhio alle finanze. Ultimamente infatti avete speso più del previsto e il vostro portafoglio ha iniziato a piangere un po’.

Come fare? Spendete meno tagliando il superfluo, altrimenti potrebbero esserci discussioni proprio per questo con il partner.

Possibili tensioni in amore, soprattutto legati a fatti ed episodi del passato. Magari il ritorno di una vecchia fiamma…

Evitate di rimuginare e tenere il muso e chiaritevi parlandovi faccia a faccia.

