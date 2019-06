Temptation Island 2019 Jessica Andrea falò

TEMPTATION ISLAND JESSICA ANDREA FALò – Nemmeno è iniziato e già scoppia la prima coppia di Temptation Island. Il programma cult dell’estate di Canale 5 regala già grandi emozioni, nella prima serata del 24 giugno. Tra le sei coppie due sin da subito appaiono le più “interessanti”, per chi il programma lo conosce bene.

Katia e Vittorio e Jessica e Andrea sono i protagonisti indiscussi di questo inizio stagione. In entrambe le coppie, sono le donne a dare filo da torcere ai rispettivi compagni. Loro alle prese con i dubbi, si lasciano andare ai corteggiamenti dei tentatori e in poco – decisamente poco – tempo sembrano aver dimenticato il partner.

Temptation Island 2019 Jessica Andrea falò | La delusione di Andrea

“Mi fa schifo, mi fa solo schifo”. Finisce male, malissimo per Jessica e Andrea. Ad aggravare la situazione il fatto che i due avrebbero dovuto sposarsi proprio in questi giorni, ma lei, in preda alle perplessità, ha deciso di annullare il matrimonio e scrivere al programma di Maria De Filippi per mettere alla prova la sua storia con Andrea.

Si direbbe che i dubbi siano stati tutti cancellati, visto il comportamento di Jessica, che non perde tempo a darsi da fare con il tentatore Alessandro. Sin da subito i due sembrano in sintonia, tra abbracci e parole sussurrate all’orecchio.

Nel giorno in cui Jessica e Andrea avrebbero dovuto sposarsi, mentre lui si strugge nel villaggio dei fidanzati, lei sceglie di uscire con Alessandro. A cavallo in riva al mare e una passeggiata abbracciati a parlare di quanto lei non sia felice con Andrea.

Temptation Island 2019 Jessica Andrea falò | Il matrimonio annullato

“È brutto da dire, ma lui non mi prende più mentalmente. Dopo che abbiamo deciso di sposarci, le discussioni, le mancanze, mi sono posta la domanda: sono sicura di voler sopportare questa cose per sempre?”, si chiede lei in mezzo ai tentatori, mentre continua a ripetere che ha “le farfalle nello stomaco” quando vede Alessandro.

Lui, disperato, al falò con Filippo guarda il filmato di quanto accaduto, con la rabbia e la delusione negli occhi: “Io al mio fianco voglio una persona che mi ama, basterebbe una briciola per farmi felice. Mi sono sempre sentito quello sbagliato, ma vedere lei che non apprezza quello che ha mi fa stare malissimo”.

“Ha dimenticato due anni e nove mesi così, mi fa schifo vedere tutto questo. È una bambina immatura. Ha detto che non sposarmi è la cosa migliore che potesse fare, le parole hanno un peso. Sono deluso, lei sente le farfalle nello stamaco quando sta con lui. Mi fa schifo, si deve vergognare”, continua quasi sul punto di piangere Andrea.

Temptation Island 2019 Jessica Andrea falò | Il falò immediato

Le lacrime arrivano quando, tornato nel villaggio, il ragazzo ripensa a quanto accaduto e chiede il falò di confronto immediato: “Si è dimenticata di me, voglio guardarla negli occhi e capire, si arriva a un punto che… basta!​ Non penso di meritare questo”.

Lei, però, non accetta. D’altronde l’ha detto anche ad Alessandro: “Io i 21 giorni voglio farli tutti”. Alludendo al fatto di voler stare proprio con lui: “Quando ti allontani mi manchi”, ha detto lei al tentatore. Ma Andrea pare non volersi arrendere alla cruda verità: “Io la amo davvero, spero solo che si risvegli, che capisca, altro non posso fare. La persona che ama ce l’ha”.

