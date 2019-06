Sono trascorsi 25 anni da quando, una sera estiva del 1994, Lady Diana sfoggiava quello che è salito agli onori dei tabloid come il “revenge dress“, il “vestito della vendetta”.

Un tubino nero mozzafiato che la ex moglie del Principe Carlo ha indossato proprio mentre questo confessava il suo tradimento con la duchessa Camilla Shand in un’intervista.

Quella sera, mentre il Principe del Galles rivelava in TV il fallimento del suo matrimonio con Lady D, la principessa tanto amata dal popolo britannico si era presentata a una festa alla Serpentine Gallery indossando un mini abito nero di seta della stilista greca Christina Stambolian.

Scollato e adornato da un collier di perle, si discostava un po’ dal tradizionale stile distinto e principesco di Diana Spencer, ma metteva in risalto le sue forme, la sua luminosità e bellezza.

Così tanto da far passare le dichiarazione del suo ex marito fedifrago in secondo piano. Da lì in poi i media britannici si concentrarono sempre più sul look di Lady D, e sempre meno sulla relazione tra Carlo e Camilla. Di cui Diana sapeva, ma che mostrava di ignorare con le sue raggianti apparizioni in pubblico.

Sembra stia succedendo la stessa cosa con una delle rotture più seguite di Hollywood, quella tra l’attore Bradley Cooper e la top model russa Irina Shayk. La notizia della fine del loro matrimonio è stata confermata dal settimanale americano People circa due settimane fa, e da allora la modella ha raddoppiato le sue apparizioni in pubblico. Dalle sfilate di Milano ai marciapiedi di New York, si mostra sempre impeccabile.

Indossa indifferentemente e con la stessa classe mise sportive, come la tuta Burberry con cui ha lasciato casa di Bradley a inizio giugno, e vestiti eleganti firmati Versace. Tra questi anche un tubino nero che fa pensare proprio al “revenge dress” indossato da Diana 25 anni fa.

Irina Shayk si consola con un infallibile asso nella manica, la moda. La top model sta facendo passare in secondo piano Bradley Cooper, al quale non rimane che tirare in ballo il rapporto con Lady Gaga, secondo molti responsabile della rottura con Irina.

Come una nuova Camilla, anche se a differenza della vicenda regale di 25 anni fa, nessuno ha mai confermato la relazione extra coniugale. I due divi starebbero però preparando una nuova performance segreta per il festival di Glastonbury.

Ma intanto Irina non perde colpi, e sembra anche che ci sia un nuovo compagno a consolarla, ovvero il figlio del regista Clint Eastwood, Scott, con cui è stata vista in alcune apparizioni pubbliche.

Le vicende che la riguardano attirano sempre più l’attenzione di web, social e tabloid, proprio come quelle di Diana negli anni Novanta oscuravano le imprese del Principe Carlo.

Tutto merito dei “revenge dress”.

