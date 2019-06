Concorso Regione Campania libro | I testi per prepararsi alla preselettiva

Concorso Regione Campania libro | Sarà pubblicato il prossimo 28 giugno il bando per il maxi concorso della Regione Campania volto all’assunzione di 10mila nuove unità di personale da inserire nei diversi uffici ed enti regionali.

Il governatore campano Vincenzo De Luca insieme al ministro per la Funzione Pubblica Giulia Bongiorno stanno definendo in questi giorni gli ultimi dettagli per quanto riguarda le tempistiche di validità della graduatoria, motivo per cui l’uscita del bando, inizialmente prevista per il 20 giugno 2019, è poi slittata alla fine del mese.

A gestire le selezioni e il reclutamento dei 10mila nuovi profili sarà Formez, che in questi ultimi giorni ha pubblicato sul suo sito l’avviso di consultazione preliminare al fine di individuare nella Città Metropolitana di Napoli i locali in cui verrà svolta la prova preselettiva. Tale avviso è rivolto a tutti i locali in possesso delle caratteristiche, dei servizi e delle attrezzature necessarie nel territorio della Città Metropolitana; una sede probabile e già giudicata idonea è la Fiera d’Oltremare, ma comunque l’avviso vuole fare in modo di coinvolgere anche altri operatori economici.

Per gli interessati, come sottolineato sul sito di Formez, la scadenza per la trasmissione delle manifestazioni di interesse in questo senso è fissata alle 12 del 5 luglio 2019. Requisito necessario per le strutture è che possano ospitare 10mila persone per ogni sessione di prove, tenendo presente che si svolgeranno due sessioni ogni giorno, mattina e pomeriggio, per 10 giorni. Dal momento che l’avviso rende noto che le strutture dovranno essere utilizzabili in un periodo di tempo compreso tra agosto e dicembre 2019 si può intuire che la prova preselettiva è prevista svolgersi dopo l’estate.

Ma in cosa consiste la prova preselettiva per la quale è attesa la partecipazione di 200mila candidati? Come prepararsi per affrontare il test? Cosa e come studiare?

Concorso Regione Campania libro | Come prepararsi alla prova preselettiva

Come reso noto dall’amministrazione della Regione Campania il primo step del maxi concorso prevede “una fase preselettiva incentrata su tematiche di logica e argomenti trasversali alla totalità dei profili messi a concorso”. I quesiti saranno di natura critico-verbale, logico-matematica e di abilità visiva e verterà infatti sulle materie comuni a tutti i profili ricercati.

Qui di seguito consigliamo alcuni testi per esercitarsi e arrivare preparati allo svolgimento del test:

*Su alcuni dei prodotti linkati negli articoli TPI ha un programmi di affiliazione e ottiene una piccola percentuale sui ricavi, senza variazioni dei prezzi.