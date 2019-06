Il caffè contro le zanzare: un rimedio infallibile che non tutti conoscono

Con l’estate aumentano le temperature e arrivano le zanzare. Ci danno fastidio durante il sonno, ci svegliano, pungono, provocano prurito e il più delle volte non ci fanno dormire con il loro ronzio nelle orecchie.

Durante una cena all’aperto, o mentre guardiamo un film in un’arena estiva, le zanzare si posano sulla pelle scoperta e ci riempiono di punture. Così fastidiose da disturbare in alcuni casi la spensieratezza delle vacanze.

Esistono vari rimedi per combattere questo insopportabile inconveniente estivo e scacciare gli insetti rumorosi e “invisibili”: spray chimici repellenti, oli essenziali per il corpo, zampironi e citronella da diffondere nell’ambiente. Ma ce ne sarebbe uno ancora più efficace, ovvero quello di spargere ovunque odore di caffè.

Secondo uno studio pubblicato dall’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, l’odore del caffè, già forte anche per l’olfatto degli esseri umani, sarebbe decisamente insopportabile per gli insetti, incluse le zanzare. Queste infatti ne sarebbero disgustate.

Le zanzare scappano appena avvertono l’odore del caffè. Un metodo infallibile per cacciarle via è quindi quello di bruciare chicchi di caffè per spargere la fragranza nell’ambiente.

Caffè contro zanzare | Come utilizzarlo contro gli insetti

Posizionate su un piatto chicchi di caffè, ricopriteli di carta stagnola, spargete polvere di caffè e bruciate l’intruglio.

Ma non solo. Ci sono altri rimedi che prevedono l’utilizzo di questo ingrediente per scacciare le zanzare, come per esempio quello di spruzzare caffè liquido agli angoli dei davanzali per creare una barriera invisibile.

Tra i rimedi naturali contro le zanzare sono abbastanza conosciuti anche quelli che prevedono l’utilizzo di limone e aceto, di cipolla o aglio da posizionare sui balconi, o l’acquisto di piante come la lavanda, il basilico o la mente, che sprigionano odori repellenti. Ma mai repellenti quanto quello del caffè.

