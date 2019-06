Il 23 giugno Firenze ha accolto Lorenzo Orsetti, il ragazzo di 33 anni ucciso in Siria dall’Isis.

Nella mattina in tanti si sono radunati per accompagnare la salma fino al centro SMS di Rifredi, dove resterà fino alla mattina di lunedì 24 giugno, quando si terranno i funerali in forma privata nel cimitero delle Porte Sante.

Per tutta la giornata di oggi nel centro SMS si terrà la camera ardente per Orso e “tutti coloro che vorranno portare un saluto o un omaggio a Lorenzo potranno farlo, con interventi, letture, riflessioni. Nel corso della giornata saranno proiettati materiali video, fotografie e videomessaggi inviati dai compagni in Rojava”, si legge sulla pagina Facebook del Coordinamento Toscana per il Kurdistan.

Intorno alle 17 del pomeriggio si terrà invece un “momento ufficiale” per ricordare Lorenzo Orsetti.

Il rientro della salma in Italia

Sono trascorsi tre mesi da quando Lorenzo Orsetti è stato ucciso a Baghouz, in Siria, mentre combatteva al fianco delle forze curdo-arabe per liberare l’ultimo villaggio ancora in mano all’Isis.

Dopo due giorni nelle mani dei jihadisti, i compagni di Tekoser sono riusciti a recuperare il suo corpo e a riportarlo in Rojava con tutti gli onori in attesa della decisione dei genitori sul luogo della sepoltura. Nel suo testamento, Lorenzo aveva detto di voler essere sepolto nel cimitero dei martiri nella Siria del Nord, ma aveva lasciato alla famiglia la decisione finale.

Il rientro della salma in Italia ha richiesto diversi mesi a causa della mancanza di rapporti diplomatici diretti tra l’Italia e la Federazione democratica della Siria del Nord, non riconosciuta a livello internazionale.

Il 5 maggio era arrivata la notizia che “Şehid Tekoser” aveva lasciato “il Rojava con tutti gli onori militari. Sarà seppellito nella sua terra. È caduto come un grande rivoluzionario, la sua speranza sopravvive nella rivoluzione e nei nostri cuori”.

La salma era stata portata a Erbil, in Iraq, ma è arrivata in Italia soltanto il 31 maggio. Una volta a Roma, la procura ha però chiesto degli accertamenti ritardando la consegna del corpo alla famiglia. Da qui il continuo ritardo nei funerali, celebrati il 24 giugno.

Chi era Lorenzo Orsetti

Lorenzo Orsetti, 33 anni, originario di Firenze, è morto il 18 marzo combattendo contro l’Isis nel villaggio di Baghouz dopo essersi unito un anno e mezzo prima alle forze curdo-arabe del Rojava.

TPI lo aveva intervistato il 4 marzo per sapere come stava procedendo la riconquista degli ultimi territori controllati dai jihadisti.

Nel rispondere alle nostre domande, aveva raccontato come si fosse unito alle YPG (Unità di protezione del popolo) perché credeva nella rivoluzione che la popolazione del Rojava stava portando avanti.

“Volevo vedere la rivoluzione con i miei occhi, capire come si fa, cosa riesce e cosa no. Inoltre mi sembrava la cosa giusta: c’erano diversi ideali che mi attraevano e nei quali mi riconosco, come quelli di autogoverno e organizzazione dal basso”, aveva risposto Lorenzo.

