La sai l’ultima Digital edition | 2019 | Ezio Greggio | Romina Pierdomenico | Anticipazioni | Concorrenti | Streaming | Canale 5

Dopo più di dieci anni di assenza dai palinsesti televisivi, torna con una nuova edizione – totalmente rinnovata rispetto alle precedenti – il celebre programma di barzellette di Canale 5 La sai l’ultima?, che per sottolineare le differenze con il passato prende il nome di La sai l’ultima Digital edition.

Era infatti il 2008 quando andava in onda per l’ultima volta, sulla rete ammiraglia Mediaset, la trasmissione ideata nel 1992 da Gigi Reggi. In quell’occasione La sai l’ultima?, condotto dalla coppia Lorella Cuccarini-Massimo Boldi, non aveva riscontrato molto successo. Da lì, la decisione di sospendere il programma. Fino a questa stagione.

Per il rilancio della trasmissione di barzellette è stato scelto alla conduzione Ezio Greggio, che dopo tanti anni al timone di Striscia La Notizia ha accettato di guidare un programma in prima serata. Accanto a lui la fidanzata, la 26enne Romina Pierdomenico, oltre a Maurizio Battista, Biagio Izzo, Scintilla (Gianluca Fubelli) e Nino Formicola.

La sai l’ultima Digital edition va avanti per sei puntate, ogni venerdì sera alle 21.20 su Canale 5. Il primo episodio va in onda il 21 giugno 2019. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma.

La sai l’ultima Digital edition | Format

Come già anticipato, l’edizione 2019 di La sai l’ultima è completamente rinnovata rispetto al passato. Innanzitutto, perché per la prima volta arriva la competizione a squadre. Nel corso di ognuna delle sei puntate, infatti, ci sono tre diverse squadre, ognuna capitanata da uno tra Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla.

Le due compagini, dunque, si sfidano a colpi di barzellette. A decretare il vincitore di ogni gara sarà il pubblico in studio, che dopo ogni manche della sfida può votare il proprio comico preferito.

È in questa fase che subentra Nino Formicola, il Gaspare del duo Gaspare e Zuzzurro, nell’inedita veste di “notaio”. Il compito di Formicola, dunque, è quello di confermare o meno il risultato raggiunto da ognuno dei concorrenti. Accanto al notaio ci sarà anche la bellissima Romina Pierdomenico, unica presenza femminile nella squadra di conduttori di La sai l’ultima Digital edition.

Ma le novità non finiscono qui. Ci sono infatti tre jolly, cioè tre famosi comici che possono essere chiamati dai capitani delle tre squadre per esibirsi nei momenti strategici della gara. I tre jolly in questione sono Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli).

A loro il compito, quando vengono coinvolti, di dare una mano alle squadre con le loro esibizioni. Il punteggio ottenuto dai tre jolly, infatti, si va a sommare a quello della squadra che lo ha scelto.

La sai l’ultima Digital edition | Anticipazioni e ospiti

Il programma va in onda per sei venerdì consecutivi. Sono tanti gli ospiti che sono stati coinvolti nel gioco delle barzellette nel corso delle varie puntate.

Nella prima puntata, quella che va in onda venerdì 21 giugno 2019, sono presenti ad esempio Enrico Montesano e Iva Zanicchi, recentemente impegnata sempre su Canale 5 con lo show musicale All Together Now.

Sono previsti inoltre una serie di omaggi ai più grandi comici della tradizione umoristica italiana: su tutti, Gino Bramieri e Walter Chiari.

Nel corso delle altre puntate, inoltre, saranno presenti in studio anche Gigi Proietti, Beppe Fiorello, Pippo Franco e Giancarlo Magalli, Uccio De Santis, Franco Terlizzi e Cristiano Malgioglio.

Le anticipazioni della puntata del 21 giugno 2019

La sai l’ultima Digital edition | Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

Accanto a Ezio Greggio, quindi, a La sai l’ultima Digital edition ci sarà Romina Pierdomenico, che è anche la sua compagna nella vita. La ragazza, classe 1993, è una modella che nel 2012 è arrivata seconda al concorso di bellezza di Miss Italia. Negli anni successivi, la modella ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne e poi come ballerina a Colorado.

Greggio, 65 anni, ha sempre dichiarato di non vedere come un peso la differenza di età: “Sento di avere 35 anni – ha detto il conduttore e attore in un’intervista – quindi è come se fossimo coetanei”.

In un’altra intervista, al settimanale Chi, Greggio ha parlato anche dell’esperienza di Romina Pierdomenico a La sai l’ultima Digital edition: “Da un punto di vista televisivo Romina è molto brava, sarà una bella sorpresa per il pubblico. Sono sicuro che con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua presenza inconfondibile porterà una ventata di freschezza. È un volto nuovo. Le sue risate in studio e la sua genuinità si faranno notare”.

Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico

La sai l’ultima Digital edition | Concorrenti

Secondo quanto riportato dal sito Superguidatv, i concorrenti dell’edizione 2019 di La sai l’ultima sono in totale una quindicina. Ecco alcuni di loro:

Massimo Cozzolino (da Napoli);

(da Napoli); Augustarello Show (nome d’arte di Augusto Cottini);

(nome d’arte di Augusto Cottini); Brunetto Lusenti (comico noto perlopiù in Lombardia);

(comico noto perlopiù in Lombardia); Loredana Scalia (cabarettista siciliana);

(cabarettista siciliana); Sergio Galantini (friulano in arte “Galax”);

(friulano in arte “Galax”); Willer Collura (dall’Emilia Romagna);

(dall’Emilia Romagna); Bicio L’Antidepressivo (dalle Marche);

(dalle Marche); Gianpaolo Cantoni (da Parma, anche detto “Dabò”);

(da Parma, anche detto “Dabò”); Assia Sofia ;

; Daniele Spataro.

La sai l’ultima Digital edition | Dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e in streaming La sai l’ultima Digital edition? L’edizione 2019 del programma di barzellette va in onda, come già anticipato, ogni venerdì sera alle 21.20 su Canale 5, a partire dal 21 giugno 2019.

Per vedere la trasmissione, dunque, vi basterà andare sul canale 5 del vostro digitale terrestre (o 505 in HD). Per vederlo in diretta streaming o anche nei giorni seguenti con l’on demand, invece, potete usufruire della piattaforma Mediaset Play, presente sia sul sito ufficiale che tramite l’omonima app per iOS e Android. La registrazione è completamente gratis.