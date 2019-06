Maturità 2019, oggi la seconda prova d’esame

Maturità 2019 seconda prova oggi | 20 giugno | Esame di Stato | Materie | Latino | Greco

MATURITÀ 2019 SECONDA PROVA OGGI – Oggi, 20 giugno 2019, i maturandi tornano in classe per sostenere la seconda prova dell’esame di maturità. In questo ultimo scritto, gli studenti avranno a che fare con le discipline caratterizzanti il loro percorso di studio.

LE TRACCE DELLA SECONDA PROVA

Maturità 2019: tutto quello che c’è da sapere sull’Esame di stato

Quest’anno, per la prima volta, la seconda prova sarà multidisciplinare: agli studenti del liceo classico toccheranno latino e greco mentre a quelli dello scientifico matematica e fisica.

Scienze umane, diritto ed economia politica riguarderanno invece chi ha frequentato il liceo delle scienze umane indirizzo economico sociale. Le ore a disposizione per svolgere il compito possono variare da istituto a istituto ma in genere non superano le sei come, per esempio, per il liceo classico.

Nei licei artistici, invece, si svolge in un massimo di tre giorni per 6 ore al giorno (escluso il sabato). La seconda prova del liceo musicale e coreutico, invece, si tiene in due giorni.

Tutto quello che c’è da sapere sulla prima prova: date, simulazioni, novità

Tutto quello che c’è da sapere sugli orali: date, materie, novità

Maturità seconda prova oggi | Le tracce

Di seguito le tracce del 20 giugno 2019:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Liceo classico: Tacito e Plutarco gli autori della seconda prova al Classico. La versione latino e il testo greco trattano della figura dell’imperatore romano Galba. La prima è tratta da Historiae di Tacito, il secondo da Vita di Galba di Plutarco.

Tacito e Plutarco gli autori della seconda prova al Classico. La versione latino e il testo greco trattano della figura dell’imperatore romano Galba. La prima è tratta da Historiae di Tacito, il secondo da Vita di Galba di Plutarco. Liceo scientifico: Soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica proposto stamane ai maturandi prevede un problema da risolvere su un condensatore. La seconda prova riguarda complessivamente le due discipline caratterizzanti: matematica e fisica.

Soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica proposto stamane ai maturandi prevede un problema da risolvere su un condensatore. La seconda prova riguarda complessivamente le due discipline caratterizzanti: matematica e fisica. Liceo artistico: Dall’autoritratto al selfie la traccia proposta oggi ai maturandi dell’artistico indirizzo arti figurative plastico scultoreo.

Dall’autoritratto al selfie la traccia proposta oggi ai maturandi dell’artistico indirizzo arti figurative plastico scultoreo. Artistico audiovisivo: La luna e l’anniversario dello sbarco del 1969: è la traccia della seconda prova della maturità per l’artistico indirizzo audiovisivo e multimediale.

La luna e l’anniversario dello sbarco del 1969: è la traccia della seconda prova della maturità per l’artistico indirizzo audiovisivo e multimediale. Scienze Umane: la traccia parte dai testi tratti da “Lettera a una professoressa”, libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani e “Storia della scuola” di Saverio Santamaita.

la traccia parte dai testi tratti da “Lettera a una professoressa”, libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani e “Storia della scuola” di Saverio Santamaita. Economia aziendale: i quattro rischi del business e il conto economico di Alfa spa dal quale emerga il miglioramento del risultato economico e del rischio di credito, sono contenuti nella seconda prova di Economia aziendale. Seguono poi una serie di quesiti: il candidato deve sceglierne due.

Maturità seconda prova oggi | La chiave del Miur

Maturità 2019 tracce seconda prova | Le prove complete

Liceo classico:

Maturità seconda prova oggi | Le materie

Di seguito le materie della seconda prova: l’elenco completo è disponibile anche sul sito del Ministero.

– Liceo classico, latino e greco

Materie commissari esterni: lingua e cultura straniera e matematica e lingua letteratura italiana

– Liceo scientifico, matematica e fisica

Materie commissari esterni: italiano, lingua straniera e scienze naturali

– Liceo scienze umane: scienze umane, diritto ed economia

Commissari esterni: italiano, lingua straniera e matematica

– Liceo linguistico: lingua straniera 1 e 3

Commissari esterni: italiano, lingua straniera 2 e fisica

– Liceo Musicale: teoria analisi e composizione

Commissari esterni: italiano, lingua straniera e fisica

– Liceo Coreutico: tecniche della danza

Commissari esterni: italiano, lingua straniera e fisica

– Liceo Artistico: seconda prova diversa a seconda degli indirizzi

Commissari esterni: italiano, lingua straniera e storia dell’arte

In bocca al lupo a tutti i maturandi per la seconda prova della maturità 2019.

Annunciate le materie della seconda prova d’esame

Maturità 2019: scompare la tesina

Le possibili tracce della prima prova d’esame