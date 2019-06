Francesca Cipriani Walter Nudo gay | Francesca Cipriani sgancia la bomba nell’ultima puntata di Live- Non è la D’Urso: Walter Nudo è gay.

“Sei più falso del mio seno e di Mark Caltagirone insieme. A me piaceva davvero ma ho capito che persona è. So che sei legato a una persona e che ce l’ha con me, ma puoi dirgli di stare tranquillo. Uomo o donna? Siamo nel 2020, non è importante. Capisco che tu non voglia dirlo, sono fatti privati. Vedendo che non aveva risposto ai miei messaggi e ho indagato e sono riuscita a capire che è legato a una persona”.

Così ha dichiarato la showgirl Francesca Cipriani rivolta al vincitore dell’Isola dei famosi Walter Nudo che ha reagito con un sorriso alle illazioni.

“Stai parlando di Walter, un mio amico. A Capodanno lavoravo, a San Valentino non ricordo ma è capitato che abbia condiviso una camera d’albergo con un mio amico.”

Francesca Cipriani aveva più volte dichiarato il suo amore per l’ex compagno di reality e la sua decisione a conquistare il suo amore, ma adesso ribatte sulla presunta nuova fiamma di Walter Nudo.

“Non è una donna. È un ragazzo e so chi è, è la persona con la quale passi tutte le tue giornate. Hanno passato San Valentino in una suite stupenda. Lo so perché Walter e io abbiamo degli amici in comune”.

