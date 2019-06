Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 18 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 giugno 2019 | Previsioni

Alcune dinamiche vi hanno portato verso un’unica strada da intraprendere. I problemi che state affrontando in quest’ultimo periodo vi hanno fatto capire che non potete rimanere incastrati in un limbo per sempre, ma dovete cambiare qualcosa, che sia in amore o nel lavoro: dovete darvi una svegliata.

Cari Toro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi si focalizza molto sull’amore. Chi è reduce da una turbolenta relazione, deve comprendere che voltare pagina è possibile ed è un passo fondamentale per smettere di soffrire.

Chi invece vive una relazione da lungo tempo, deve smetterla di dare il tormento al proprio partner e sentirsi contestato su tutto: talvolta è bello anche essere sulla stessa lunghezza d’onda. Provate a coltivare insieme qualche progetto a lungo termine.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi avvertirete un forte bisogno d’amore, volete sentirvi amati anche se molte volte l’orgoglio prevale e volete illudervi di stare bene da soli. La verità non è questa e non riuscendola ad accettare create una fitta coltre di nervosismo attorno a voi. Dovreste farvi aiutare da chi vi vuole bene.

Occhio a quello che esce dalla vostra bocca, perché oggi le vostre parole saranno armi. Giornata nervosa per voi, la tensione è alle stelle e non potete permettervi di sbagliare, non troppo almeno, ed ecco perché dovreste riflettere a lungo prima di parlare. Alcune frecciatine potrebbero arrivare forti e chiare anche se non è il vostro intento.

Le stelle sono dalla vostra parte cari Leone, questa sarà una giornata utile a superare eventuali problemi anche di natura legale. La vostra condizione positiva vi aiuterà a imparare dagli errori commessi in passato e a uscirne come vincitori: del resto, è nel vostro segno primeggiare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 giugno 2019 | Vergine

Siete in una fase d’evoluzione, questo è un periodo positivo e di grande crescita per voi che in passato avete assaporato parecchie disfatte. Nonostante ciò, qualcosa ancora non vi convince, forse è proprio l’area sentimentale a sussurrarvi ancora all’orecchio come un inguaribile fantasma romantico. Dovete imparare a guardare avanti senza paura.

Giornata di lotta per la Bilancia, avete problemi professionali da risolvere ma preferite rifugiarvi nelle braccia sicure del partner, che è sempre pronto a darvi la giusta carica per affrontare le avversità. Evitate i contrasti in amore perché al momento la vostra relazione è l’unico porto stabile dove approdare in caso di difficoltà.

Siete nella fase di tirare le somme, state valutando tutto il vostro operato per capire qual è la chiave del successo e dove invece avete fallito. In questa lunga fase di revisione, non dimenticate che le falle esistono per tutti e non potete di certo arrovellarvi troppo il cervello per qualche buco finanziario.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, giornata positiva per quanto riguarda l’ambito professionale, avete alcuni progetti lavorativi in corsa e il successo sembra assicurato secondo le stelle.

Non investite tutte le vostre energie nel lavoro però, va bene essere precisi e focalizzati ma esiste anche l’area privata, non dovreste trascurarla.

Questa sarà una giornata importante per gli affari, il Capricorno dovrà concludere qualche iniziativa aperta ormai da tempo, vorrà ottenere buoni risultati per poi poter iniziare qualcosa di nuovo partendo con delle fondamenta stabili.

Siete in gran forma, avvertite una forza fisica e interiore che sembrava essere scomparsa e invece è lì, pronta a sostenervi.

Giornata nervosa e agitata per l’Acquario, avvertite la polemica grattarvi la gola ma dovreste provare a soffocare il vostro malcontento, soprattutto se non volete rovinare i vostri rapporti interpersonali. Su la maschera, giù il sipario.

Cari Pesci, la giornata di oggi sarà piuttosto neutra per voi che dovreste darvi una mossa a combattere la pigrizia e invece poi scegliete di assecondarla. Non avvertite più gli stimoli di una volta, ma non potete restare con le mani in mano, trovatevene degli altri.

