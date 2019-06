Oroscopo di oggi 18 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 18 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 18 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi martedì 18 giugno 2019

Cari Ariete, avete lasciato troppe questioni in sospeso ed è arrivato il momento di chiarirle una volta per tutte. La Luna in Capricorno altererà il vostro umore quest’oggi, ma non datevi per spacciati: a tutto c’è soluzione.

Cari amici del Toro, questa potrebbe essere una giornata riflessiva per voi che non amate prendere decisioni affrettate. Se da poco avete interrotto una relazione sentimentale, non lanciatevi a capofitto in un’altra avventura, piuttosto leccatevi le ferite da soli senza intromissioni esterne.

Oroscopo di oggi 18 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, questa sarà una giornata all’insegna della curiosità per voi, potreste diventare dei perfetti ficcanaso e quindi inopportuni: qualcuno potrebbe spazientirsi della vostra sfacciataggine.

Il nervosismo infatti non manca, cercate di limitare i danni e di circondarvi di persone positive.

Cari Cancro, quest’oggi si respira soltanto nervosismo attorno a voi. Occhio a parole e azioni, tutto potrebbe tornarvi contro come un maldestro boomerang.

Cari amici del Leone, le stelle sono dalla vostra parte e vorranno darvi il loro supporto nella realizzazione di alcune idee ambiziosi. Va bene spiccare il volo, ma mantenetevi sul filo della razionalità altrimenti potreste farvi male cadendo.

Oroscopo di oggi 18 giugno 2019 | Vergine

La Luna in Capricorno vi rende spumeggianti quest’oggi. Cari Vergine, vi sentite pungolati al punto giusto e volete assumere un nuovo incarico lavorativo che stuzzichi il vostro estro creativo, seppur complesso. Ma gli ostacoli non vi spaventano, volete avvertire il brivido della novità forse anche per cacciare quel fantasma sentimentale tornato a tormentarvi.

Cari amici della Bilancia, avete superato un brutto periodo ma qualche problema è rimasto tra i vostri piedi. Dovete lottare ancora un po’, resistete e non buttatevi giù anche perché potete contare sull’appoggio del vostro partner.

Cari Scorpione, non potete più girare come trottole impazzite. Dovete fare un punto della situazione e capire dove state andando, di certo non molto lontano con quell’atteggiamento burrascoso.

La vostra vita sentimentale inizia a risentire dei vostri sbalzi d’umore, occhio alla vita professionale perché qualche collega invidioso potrebbe creare qualche pasticcio.

Oroscopo di oggi 18 giugno 2019 | Sagittario

Il Sagittario vivrà una giornata positiva, arriveranno soddisfazioni in campo professionale che vi faranno addormentare con il sorriso sulle labbra. Un successo assicurato il vostro, almeno dal punto di vista lavorativo, perché se dobbiamo guardare all’amore… beh, meglio voltarsi dall’altra parte.

Cari Capricorno, questa sì che è una giornata promettente per i vostri affari! Non tiratevi indietro, soprattutto se avanzano proposte interessanti.

Cari Acquario, giornata di polemiche per voi. Non avete voglia d’ingoiare rospi, d’altronde non è neanche la vostra specialità. L’importante è sapersi contenere, va bene qualche polemica qui e lì ma non deve diventare un’abitudine.

Quello che conta è non rovinare i rapporti importanti.

Cari Pesci, oggi giornata di forti stimoli in campo professionale. Vi siete svegliati ottimisti e con tanta voglia di fare e le stelle sono dalla vostra parte, quindi rimboccatevi le maniche e dimostrate a tutti che voi ce la potete fare!

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

