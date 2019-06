Cari Scorpione, questi ultimi giorni di primavera sono davvero al top per il vostro segno: per voi potrebbero arrivare situazioni davvero importanti e di svolta.

Molto bene gli affari e sul lavoro per chi opera all’estero. Approfittatene.

Oroscopo Branko 18 giugno 2019 | Sagittario

Vorreste fare e risolvere tutto in una volta, ma dovreste sapere bene che non è possibile. Datevi allora giorno per giorno delle priorità. Non trascurate la salute.

In questo periodo Branko consiglia di dare spazio alla famiglia e ai suoi affetti, nel corso dell’estate arriveranno poi grandi soddisfazioni sul lavoro e a livello economico.

Amici del Capricorno, attenzione perché oggi non tutte le stelle sono dalla vostra parte. In particolare Marte congiunto a Mercurio può darvi seri problemi.

Per fortuna avete la Luna nel segno. Questo vi renderà assoluti protagonisti e vi permetterà di raccogliere i frutti di quanto seminato.

Cari Acquario, è una giornata in cui potreste sentirvi qualche anno in più del solito, a causa degli influssi di Urano, Mercurio e Marte.

Sul lavoro siete al top, il vostro successo non è in discussione. Attenzione però a non trascurare il partner. La Luna nel segno con l’arrivo dell’estate prevede giornate da favola.

Favoriti i viaggi nella giornata di oggi martedì 18 giugno 2019, ma con cautela. La quadratura tra Nettuno e Giove impone cautela e diplomazia.

In generale siete tra i segni più fortunati di oggi, ma attenzione alla salute. Fortuna e felicità per voi.

