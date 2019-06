Matteo Salvini invoca la sterilizzazione per una donna rom: “Maledetta ladra”

Matteo Salvini sterilizzazione donna rom | “Questa maledetta ladra in carcere per trent’anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto”. Sono le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che commenta la notizia di una donna rom che ha derubato un’anziana turista a Roma.

Qui il post di Salvini, che definisce la donna “maledetta ladra” e non esita a invocare per lei la sterilizzazione.



La vicenda è avvenuta a Roma, dove una donna, nota come “madame furto”, ha ottenuto il differimento della pena perché incinta. La donna era stata condannata a 25 anni di carcere, da scontare dopo il parto.

Vasvija Husic, 33enne bosniaca, mentre era incinta per l’11esima volta, ha derubato una turista peruviana di 86 anni alla fermata metro Flaminio di Roma.

I carabinieri hanno bloccato Husic e altre tre borseggiatrici che erano con lei, tra cui una minorenne.

Le due maggiorenni che erano con lei sono state sottoposte al rito direttissimo nel corso del quale il giudice ha convalidato l’arresto. Le donne sono state trasferite al carcere di Rebibbia femminile. La 14enne è stata accompagnata al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.

Carlo Stasolla, presidente dell’Associazione 21 luglio si è scagliato contro il post del ministro Salvini, sostenendo che la pratica invocata dal vicepremier fa parte di un “tragico passato”.