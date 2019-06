Italia Brasile streaming | Dove vederla in tv | Mondiale femminile 2019

ITALIA BRASILE STREAMING TV – Quello di stasera per la Nazionale italiana di calcio femminile è uno di quegli appuntamenti che possono fare la storia. Alle 21.00, allo stadio du Hainaut di Valenciennes, va infatti in scena la sfida tra Italia e Brasile, valida per la terza e ultima giornata del girone C.

Una partita alla quale le due squadre arrivano con umore molto diverso: da un lato l’Italia, forte del primo posto del girone grazie alle due vittorie contro Australia e Giamaica; dall’altro il più quotato Brasile, che ha in rosa la stella del calcio mondiale Marta (miglior marcatrice di tutti i tempi ai Mondiali e 5 volte Pallone d’Oro), ma che finora ha vinto contro la Giamaica e perso con l’Australia. Dimostrando molte carenze.

In palio il primo posto nel girone, che agli ottavi si tradurrebbe in un grande vantaggio: la vincitrice del gruppo C, infatti, sfiderà la terza classificata del girone A o B (Nigeria o Cina, avversarie decisamente superabili), mentre la seconda classificata giocherebbe contro la Norvegia, di sicuro un impegno molto più difficile.

Alla nostra Nazionale, guidata come sempre dal ct Milena Bartolini, basta un pareggio per laurearsi vincitrice del gruppo C. Il Brasile, invece, deve vincere obbligatoriamente e sperare in una non larga vittoria dell’Australia sulla Giamaica.

Ma dove vedere la partita di oggi? In tv o in streaming? In chiaro o su Sky? Ecco tutte le risposte.

Italia Brasile streaming | Dove vederla in tv

La partita tra Italia e Brasile sarà visibile in diretta tv sia in chiaro, sia su Sky. Nel nostro paese, infatti, la celebre pay-tv si è aggiudicata i diritti di trasmissione dell’intero Mondiale femminile 2019, ma la Rai è riuscita a ottenere la possibilità di trasmettere i 15 match più importanti, compresi tutti quelli dell’Italia.

La partita contro il Brasile, dunque, è disponibile sia su Sky Sport Mondiali (canale 202 del vostro decoder), sia in chiaro sulla Rai. Con una bella notizia: visto il grande seguito di pubblico riscosso dalla nostra Nazionale femminile in questa avventura nella Coppa del mondo, la partita andrà in onda su Rai 1.

È la prima volta nella storia della televisione pubblica italiana che la prima rete nazionale trasmette in diretta un match di calcio femminile. Un ulteriore segnale della crescita del movimento femminile e di una rinnovata mentalità nei tifosi.

Italia Brasile streaming | Dove vederla su pc, smartphone e tablet

Non sarete a casa questa sera mentre va in onda la partita? Il vostro televisore è guasto? Non temete, potete vedere Italia Brasile anche in streaming. Sia la Rai che Sky, infatti, dispongono di una piattaforma di streaming che fa sì che i contenuti delle due reti siano fruibili anche su pc, smartphone o tablet.

Per vedere Italia Brasile in streaming, dunque, potete utilizzare SkyGo, accessibile per tutti gli abbonati Sky e quindi a pagamento, oppure RaiPlay, analoga piattaforma streaming della Rai completamente gratis (basta solo registrarsi con mail o un account social).

Italia Brasile streaming | Le probabili formazioni

Ma chi scenderà in campo nella partita tra Italia e Brasile di stasera? Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Galli, Giugliano; Girelli; Bonansea, Mauro

Allenatore: Milena Bartolini

Brasile (4-4-2): Barbara; Leticia Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Andressa, Andressinha, Thaisa, Debinha; Cristiane, Marta

Allenatore: Oswaldo Fumeiro Alvarez, detto Vadão

