Giulia De Lellis struccata è un’altra persona

Giulia De Lellis struccata

Sgomita forsennatamente nel mondo dei social, dove è riuscita a guadagnarsi lo scettro di reginetta. Dopo Chiara Ferragni, è chiaro. Giulia De Lellis è una delle influencer emergenti più note e d’Italia.

Vuoi per il suo passato sulle celebri poltroncine rosse di Uomini e Donne o per la recente partecipazione al Grande Fratello o per la storia d’amore con l’altro celebre tronista Damante, Giulia De Lellis si attesta al momento come una delle influencer più chiacchierate.

Quattro milioni di follower e migliaia e migliaia di like per ogni post, la 26enne di Ostia appare sempre perfetta, impeccabile nelle sue foto. Zigomi scolpiti, incarnato da paura e trucco sempre al top. D’altro canto la De Lellis sta fondando buona parte del suo successo proprio sul make up.

Giulia De Lellis struccata | Il ruolo del make up

E capirlo non è difficile: basta andare sul suo account Instagram per notare con quanto sia attenta al make up. Le sue stories sono piene di pubblicità ai prodotti che le piacciono di più, di risposte alle sue follower che chiedono consigli su come migliorarsi. Lei è sempre pronta a rispondere e a dire la sua.

Perfetta, sì, ma non troppo. E non è un problema per lei, che in più di un’occasione ha saputo mostrarsi senza gli strati di prodotti che tutti i giorni applica con pazienza sul suo viso per nascondere le imperfezioni. Non c’è che dire, a volte il trucco fa miracoli.

Giulia De Lellis struccata | Un’altra persona

In un video pubblicato dalla stessa De Lellis si vede lei prima e dopo il make up. Nei primi frames, la 26enne si vede struccata. Gli occhi piccoli e la pelle non proprio perfetta cambiano radicalmente nel corso del video. Ma non è difficile apprezzare la bellezza naturale della influencer, che, senza trucco, appare addirittura più bella.

Giulia De Lellis struccata | L’acne

Ma già in passato Giulia aveva fatto vedere ai suoi followers la sua pelle imperfetta. In una serie di stories pubblicate su Instagram si era mostrata senza i filtri che utilizza di solito: “Non pensate che io abbia una pelle perfetta”, ha detto in quell’occasione Giulia De Lellis.

“Ho avuto una bruttissima acne, la sto curando, sto migliorando, ma adesso vi faccio vedere come sono senza filtri”. Nelle due stories successive, l’influencer si è mnostrata allora al naturale e ha indicato ai follower le imperfezioni della sua cute.

“Non lasciatevi illudere sempre da quello che vedete. Io vivo serena lo stesso perché mi curerò, lo so che ci riuscirò, sarò bravissima”, ha detto ancora l’influencer, positiva, col sorriso.

