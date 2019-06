Oroscopo Branko 17 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 17 GIUGNO 2019 – Anche per oggi l’astrologo Branko ha preparato il suo oroscopo, come sempre riportato da testate nazionali come “il Messaggero”.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi ? Amore, lavoro, fortuna, salute? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 17 giugno 2019.

Oroscopo Branko 17 giugno 2019 | Previsioni

Ariete

Questa settimana si aspre con la Luna piena in Sagittario, il ciò comporta grandi novità e prospettive più che positive per voi.

Favoriti in particolare i nuovi contatti e le opportunità di lavoro e di viaggio. Bene l’amore. Qualche difficoltà tra domani e dopodomani.

Amici del Toro, da qualche settimana godete di un quadro astrale a dir poco positivo. Molto bene quindi l’amore e la fortuna.

Favoriti nuovi incontri e occasioni a livello professionale. La Luna piena vi apre grandi prospettive che fino a poco tempo fa neanche avreste immaginato.