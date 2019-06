Migranti: barcone affonda al largo di Lesbo. Almeno 6 morti

Migranti barcone affonda Lesbo – Almeno sei migranti sono morti questa mattina nelle acque al largo dell’isola di Lesbo, in Grecia, dopo che il barcone che li trasportava è affondato.

Secondo una prima ricostruzione, a bordo dell’imbarcazione vi erano oltre 60 persone.

Il barcone carico di migranti, per motivi ancora da chiarire, sarebbe affondato a poche miglia dalla costa dell’isola di Lesbo.

La guardia costiera greca, intervenuta sul posto in breve tempo, sarebbe riuscita a salvare 57 persone, mentre per sei non ci sarebbe stato nulla da fare.

Negli ultimi giorni, grazie anche alle ottime condizioni meteo, si sono intensificati i viaggi.

Basti pensare che nell’ultimo weekend, solamente in Italia, sono arrivate circa 360 persone.

Si tratta di persone giunte nel Paese dopo i cosiddetti sbarchi fantasma, tra Sicilia, Calabria e Puglia, a bordo di piccole imbarcazioni.

Intanto, ieri Papa Francesco si è scagliato contro coloro che in Europa “aprono i porti per le armi, ma li chiudono per le persone” con un chiaro riferimento al ministro dell’Interno Matteo Salvini, ma anche ad alcuni dei suoi colleghi europei.

Notizia in aggiornamento