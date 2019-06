C’è una donna tra Bradley Cooper e Irina Shayk (ma non è Lady Gaga)

Bradley Cooper Irina Lady Gaga | Bradley Cooper Irina Shayk crisi | Motivo rottura | Ecco perché si sono lasciati

Bradley Cooper Irina Shayk Lady Gaga – La notizia della rottura di Bradley Cooper e Irina Shayk è ormai di pubblico dominio. Quello che però ancora non si sa per certo è il perché la coppia abbia deciso di lasciarsi.

Lady Gaga: c’è lei dietro la crisi?

Ovviamente tutti hanno pensato ad una liaison con la co-star di Bradley Cooper, in A star is born, Lady Gaga: la cantante statunitense ha smentito di essere coinvolta nelle ragioni che hanno portato alla fine del rapporto tra la top model russa Irina Shayk, già fidanzata di Cristiano Ronaldo, e da Cooper.

Le ultime notizie riportate da People, rivelano di un Bradley Cooper “assente emotivamente, durante le lunghe riprese di A star is born” e che i due “abbiano cercato di salvare la loro relazione, ma tutto era cambiato”.

Non molti erano a conoscenza di questi problemi all’interno della coppia, eppure tra gli amici intimi dell’attore e della top model, questa sembra essere la causa più plausibile.

Infatti, è nota la notizia che Bradley Cooper, dopo aver finito di promuovere il film A star is Born, girato insieme alla Germanotta, si sia dedicato completamente alla famiglia e ha cercato di ricucire il suo rapporto con Irina.

Nonostante gli sforzi, però, sembra che le buone intenzioni dell’attore non abbiano portato i frutti sperati.

Bradley Cooper e Irina Shayk: le foto dopo la rottura

Dopo l’immagine della Shayk che lascia afflitta la casa condivisa con Cooper, sembra che la top model si sia presa del tempo per rilassarsi in Islanda, come si può vedere dalle foto apparse sul suo profilo Instagram.

Anche Bradley Cooper sembra non piangere dopo aver chiuso la relazione con la madre di sua figlia Lea, avuta dalla coppia nel 2017: TMZ riporta la notizia di un Cooper a suo agio mentre ritorna da single sulle scene della movida hollywoodiana.

Mamma Gloria Cooper sempre con il figlio Bradley

Eppure altri possono essere i motivi che hanno portato alla fine del rapporto tra la riservata Irina e il re delle passerelle Bradley: il Sun pone l’accento sulla già chiacchierata indole da “mammone” di Cooper.

Può quindi la super presente mamma Gloria a essere la causa della clamorosa rottura?

La mamma-chioccia italiana Gloria Cooper è conosciuta per essere stata sempre molto presente (o invadente?) nella vita del figlio.

L’abbiamo vista con tutte le ex di uno degli attori più ammirati del panorama americano e non deve esser stato facile per la riservata Irina Shayk dover avere costantemente a che fare con la suocera.

Bradley Cooper, d’altronde, ha vissuto a lungo con la madre dopo la morte del padre.

Che dire? A oggi nessuna dichiarazione ufficiale dei diretti interessati, per cui questi possono essere solo dei validi spunti per capire quello che si cela dietro una delle rotture più chiacchierate del red carpet.

Lady Gaga rompe il silenzio sulla fine della storia fra Bradley Cooper e Irina Shayk

Crisi nera tra Bradley Cooper e Irina Shayk: la modella è andata via di casa con la figlia | VIDEO

Bradley Cooper: tutto quello che c’è da sapere sull’attore americano

Irina Shayk e la sua commovente storia di riscatto: la vita prima di Bradley Cooper