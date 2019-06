Meghan Markle interrompe la “pausa maternità” e mostra il regalo di Harry per la nascita di Archie

Meghan Markle regalo Harry

Meghan Markle interrompe la pausa maternità e torna a mostrarsi in pubblico. La duchessa lo fa in occasione del Trooping the Colour, la manifestazione organizzata lo scorso 8 giugno per celebrare il compleanno di Sua Maestà la Regina tra le strade di Londra.

Meghan Markle regalo Harry | Il grande assente

La moglie del principe Harry era praticamente la più attesa. I sudditi, però, sono rimasti un po’ delusi dall’assenza del piccolo Archie. Il figlio del duca e della duchessa di Sussex è nato lo scorso 6 maggio e forse era davvero troppo presto, a un mese di distanza, portarlo alla manifestazione.

Meghan, invece, c’era. L’ultima volta che la duchessa si era mostrata in pubblico era stato un paio di giorni dopo la nascita di Archie, quando Meghan aveva mostrato il piccolo a tutto il mondo che teneva il fiato sospeso per vedere per la prima volta il figlio del principe Harry.

Meghan Markle regalo Harry | Il regalo

La duchessa di Sussex lo scorso 8 giugno ha attraversato le vie della città su una carrozza, al fianco dell’amato marito. In un elegantissimo abito blu, Meghan Markle ha salutato i sudditi e ha sfoggiato il regalo che presumibilmente il marito le ha donato per la nascita del loro primogenito.

Un accessorio preziosissimo che fa impazzire gli amanti dei gioielli. La duchessa di Sussex all’anulare sinistro, accanto all’anello di fidanzamento e – ovviamente – alla fede, ha sfoggiato un anello tempestato di diamanti.

Un eternity ring che già abbiamo visto al dito di un’altra reale: si tratta, infatti, di un anello molto simile a quello che il principe William regalò alla sua Kate nel luglio del 2013 subito dopo la nascita del primogenito della coppia, il piccolo George. Oggi è la volta di Meghan che, alla parata per la regina, non ha mancato di mostrare al mondo intero quell’anello, segno di un amore destinato a durare.