Ballottaggio Ferrara vincitore | A Ferrara va in scena la principale sorpresa di questa tornata di ballottaggi.

Dopo 69 anni, la città passa al centrodestra. Negli ultimi 69 anni era stata sempre amministrata da sindaci di centrosinistra.

Un passaggio di consegne storico, emblema dell’ascesa della Lega in tutta Italia, comprese le storiche roccaforti della sinistra.

I candidati in corsa al ballottaggio erano Alan Fabbri (Lega), che al primo turno aveva ottenuto il 48.4 per cento dei consensi, e Aldo Modonesi (centrosinistra), che si era fermato al 31.7 per cento. Qui i risultati del primo turno

Al ballottaggio, Fabbri ha ottenuto il 56,8 per cento dei voti (37.504 voti), mentre Modonesi si è fermato al 43,2 per cento (28.561 voti).

Alan Fabbri (centrodestra) vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Ferrara. Sconfitto Aldo Modonesi (centrosinistra).

Alan Fabbri è sostenuto da cinque liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia Rinascimento, Ferrara Civica e Ferrara Cambia.

Aldo Modonesi, invece, è appoggiato da quattro liste: Partito Democratico, Insieme, FrAZioni e Gente A Modo.

La vittoria di Fabbri, come detto, segna una svolta in un comune tradizionalmente amministrato dal centrosinistra. Si tratta, assieme a Forlì, del risultato più importante fatto segnare da Matteo Salvini e dalla Lega in questa tornata di ballottaggi.

Ballottaggio Ferrara vincitore | Elezioni comunali 2019 | I risultati del primo turno

Questi sono i risultati del primo turno che si è tenuto due settimane fa, domenica 26 maggio 2019:

• Alan Fabbri (centrodestra): 48.4%

• Aldo Modonesi (centrosinistra): 31.7%

• Roberta Fusari (+Europa): 8.6%

• Tommaso Mantovani (M5S): 6.8%

• Alberto Bova (Ferrara in Comune): 2.3%

• Francesco Rendine (Giustizia Onore e Libertà): 0,9%

• Andrea Firrincieli (Innova FE): 0,6%

• Giorgio Massini (Ferrara Libera): 0,3%

Ballottaggio Ferrara vincitore | Ferrara elezioni comunali 2019 | La guida al voto

Si vota domenica 9 giugno, con i seggi aperti dalle 7 alle 23.

Sull’unica scheda compaiono i nomi dei due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, accompagnati dai simboli delle liste che appoggiano la candidatura.

Viene eletto sindaco chi tra i due candidati ottiene il maggior numero di voti.

