Music Awards 2019 | Scaletta | Cantanti | Artisti | Ospiti | Verona | Streaming tv

MUSIC AWARDS 2019 – Oggi, mercoledì 5 giugno 2019, e domani, giovedì 6 giugno 2019, all’Arena di Verona vanno in scena i Music Awards 2019, evento dal vivo dove i protagonisti della musica verranno premiati per i loro successi discografici recenti. L’evento (registrato il 4 e il 5 giugno) verrà trasmesso in tv su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

A differenza degli anni precedenti, il palcoscenico verrà usato anche per lanciare i nuovi singoli dell’estate.

Music Awards 2019 | Cantanti | Artisti | Ospiti | Cast completo

Ma quali sono i cantanti che si esibiranno sul palco dei Music Awards 2019? Sono tantissimi: si va da Achille Lauro a Il Volo. Passando per Annalisa, Ultimo, Fabrizio Moro, Laura Pausini, Irama, J-Ax, Enrico Nigiotti, Ligabue e tanti altri. Insomma, il meglio della musica italiana su un solo palco. Ma vediamo insieme la lista completa degli artisti che si esibiranno il 4 e il 5 giugno sul palco dei Music Awards 2019:

Achille Lauro

Alberto Urso

Alessandra Amoroso

Anastasio

Anna Tatangelo

Annalisa

Antonello Venditti

Baby K

Benji & Fede

Biondo

Boomdabash

Carl Brave

Claudio Baglioni

Cristina D’Avena

Dark Polo Gang

Elisa

Emis Killa

Emma Muscat

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Ernia

Fabrizio Moro

Fiorella Mannoi

Francesco De Gregori

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gazzelle

Gigi D’Alessio

Gino Paoli

Giusy Ferreri

Gemitaiz

Guè Pequeno

Irama

J- Ax

Laura Pausini & Biagio Antonacci

Levante

Ligabue

Lo Stato sociale con Myss Keta

Loredana Bertè

Luché

Maneskin

Mahmood

Marco Mengoni

Modà

Negrita

Nek

Paola Turci

Raf & Tozzi

Roberto Vecchioni

Ron

Salmo

Sfera Ebbasta

Takagi & Ketra

The Kolors & Elodie

Thegiornalisti

Ultimo

Il Volo



Music Awards 2019 | Chi viene premiato

L’evento Music Awards 2019 premierà tutti gli artisti che, tra il maggio del 2018 e il giugno del 2019, sono stati insigniti di importanti premi per i loro traguardi discografici: dischi d’Oro (25 mila unità di vendita), dischi di Platino (50 mila unità di vendita), multiplatino (doppio Platino (100 mila copie), triplo Platino (150 mila copie), quadruplo Platino (200 mila copie), cinque volte Platino (250 mila copie)) e diamante (500 mila copie).

Inoltre, è previsto il “Premio live”, basato su certificazioni Siae, in collaborazione con Assomusica, che sarà consegnato a tutti gli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti.

Tra i premi per la musica live, uno speciale andrà a Claudio Baglioni per il successo del tour “Al Centro” con cui ha festeggiato i cinquant’anni di carriera.

Music Awards 2019 | Anticipazioni e curiosità

Ecco alcune anticipazioni e curiosità sull’evento musicale:

Attesa per Alberto Urso

Il pubblico dei social ha iniziato a scaldarsi per i Music Awards 2019. L’evento vedrà tra i protagonisti Alberto Urso uno dei ragazzi uscito da Amici di Maria De Filippi, fresco vincitore dell’ultima edizione. Per lui sarà un grosso banco di prova e sui social in tanti stanno commentando la sua partecipazione.

Music Awards 2019: Fabrizio Moro presenta il nuovo singolo

Fabrizio Moro salirà sul palco dell’Arena di Verona per i Seat Music Awards 2019. Il cantautore romano, tornato sulla scena musicale con il nuovo album Figli di Nessuno da cui è stato già estratto il primo singolo “Ho bisogno di credere”, durante la serata evento dei famosi premi musicali, dovrebbe lanciare il nuovo singolo “Figli di nessuno?”. Per scoprirlo sarà necessario aspettare la messa in onda della doppia serata…

“Polemiche” per il cambio sponsor

I Seat Music Awards sono pronti a prendere la scena della musica italiana, con la possibilità di farci vivere serate emozionanti per la presenza di artisti di altissimo livello. Sui social network è scattata però una piccola polemica di chi ormai da anni era abituato a chiamare questo evento Wind Music Awards. Il cambiamento di sponsor non è stato gradito e in molti hanno ribadito la volontà di continuare a chiamare la rassegna musicale come erano abituati a fare.

Annalisa presenta “Avocado Toast”

Durante le due serate Annalisa presenterà il suo nuovo singolo “Avocado Toast” che si candida come successo dell’estate 2019.

Music Awards 2019 | Scaletta 5 e 6 giugno

La scaletta ufficiale non è stata ancora comunicata. Ma quali cantanti si esibiranno il 5 giugno e quali il 6 sì. Ecco la scaletta di oggi e domani:

Music Awards 2019 scaletta 5 GIUGNO

Questi i cantanti che si esibiranno il 5 giugno (l’ordine di esibizione non è stato comunicato):

Achille Lauro

Alberto Urso

Alessandra Amoroso

Anastasio

Annalisa

Anna Tatangelo

Benji & Fede

Biondo

Boomdabash

Elodie

Emma Muscat

Enrico Nigiotti

Fabrizio Moro

Fiorella Mannoia

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gazzelle

Gino Paoli

Giusy Ferreri

Il Volo

Levante

Loredana Bertè

Lo Stato Sociale

Luchè

Mika

Myss Keta

Modà

Negrita

Nek

Noemi

Paola Turci

Raf

Ron

Takagi & Ketra

The Kolors

Umberto Tozzi

Music Awards 2109 scaletta 6 GIUGNO

Questi i cantanti che si esibiranno il 6 giugno (l’ordine di esibizione non è stato comunicato):

Claudio Baglioni

Antonello Venditti

Baby K

Carl Brave

Cristina D’Avena

Dark Polo Gang

Elisa

Emis Killa

Ermal Meta

Francesco De Gregori

Gemitaiz

Gigi D’Alessio

Gué Pequeno

Irama

J-Ax

Laura Pausini & Biagio Antonacci

Ligabue

Maneskin

Mahmood

Marco Mengoni

Pio e Amedeo

Roberto Vecchioni

Salmo

Sfera Ebbasta

Thegiornalisti

Ultimo

Vincitore The Voice

Music Awards 2019 in tv: dove vedere live e in streaming lo show musicale

I Music Awars 2019 saranno trasmessi in diretta tv (gratis) su Rai 1 a partire dalle ore 20,30. Alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

Come funziona RaiPlay.it? Semplicissimo. Una volta sul sito dovrete effetturare la registrazione. Poi cliccate sulla tendina in alto a sinistra e selezionate “Dirette”. Vi si aprirà una scheramata con tutti i canali Rai, selezionate Rai 1 e il gioco sarà fatto. Buona visione!