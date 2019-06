Trump arriva a Londra, gli insulti tra il presidente e Meghan Markle

Trump Londra Meghan Markle scontro

Il presidente degli Stati Uniti vola a Londra per incontrare Theresa May in un momento tanto delicato quanto discusso per le sorti del paese. Prima di incontrare il primo ministro, però, il tycoon fa tappa a Buckingham Palace.

Trump a Londra incontra la regina Elisabetta

Un saluto a Sua Maestà la Regina è d’obbligo per le istituzioni che passano da Londra. Anche il presidente degli Stati Uniti, dunque, accompagnato dalla moglie Melania, incontra Elisabetta II, il principe Carlo e Camilla.

Della casa reale, Trump non incontrerà nessun altro. Dietro le rigide regole del protocollo si nasconde il fatto che tra il presidente e una parte dei royal non ci sia proprio un buon rapporto. È la concittadina Meghan Markle il nodo della discordia tra i reali inglesi e il tycoon.

Trump Londra Meghan Markle scontro | Il botta e risposta

In passato, infatti, i due hanno avuto in più di un’occasione un botta e risposta che ha messo nero su bianco la posizione dell’uno e dell’altra. Tutto è iniziato nel 2016, quando Donald Trump preparava la sua vittoria alla Casa Bianca. In occasione della campagna elettorale per le presidenziali, Meghan Markle – che a quel tempo non era ancora entrata a far parte della famiglia reale britannica – si era scagliata contro Ttrump ritenendolo “misogino” e “divisivo”.

Lui, come succede non di rado, non ha lasciato correre e ha risposto alla star di Suits in una intervista rilasciata al tabloid britannico Sun definendo la futura duchessa di Sussex “cattiva”.

Trump Londra Meghan Markle scontro | Trump nega tutto

Ora Trump si appresta a trascorrere tre giorni a Londra per i festeggiamenti del 75esimo anniversario del D-Day. Se Meghan Markle, rispettando ligia il protocollo che vuole che gli screzi vengano nascosti sotto al tappeto, almeno in visite ufficiali come questa, decide di rimanere al suo posto con la bocca cucita, Donald Trump coglie la palla al balzo e nega tutto.

Non ha mai definito “cattiva” la duchessa di Sussex, dice. Eppure ai britannici non sfugge niente e, infatti, proprio il Sun – a cui Trump aveva rilasciato l’intervista – fa spuntare fuori la registrazione audio che incastra il presidente degli Stati Uniti, che è costretto a incassare il colpo.

Intanto i due non si incontreranno. Il duca di Sussex è pronto a stringere la mano al tycoon, mentre Meghan non si presenterà all’incontro. La motivazione ufficiale è che la nascita del piccolo Archie la costringe a stare ancora a casa, ma forse in fondo c’è anche la volontà di non incontrare il “misogino”.