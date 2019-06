India: trasporto pubblico gratis per le donne di Nuova Delhi

India: a Nuova Delhi il trasporto pubblico sarà gratis per le donne |

India Nuova Delhi trasporto pubblico gratis donne – Rendere gratuiti i trasporti pubblici per le donne indiane: è questa la rivoluzionaria proposta di Arvind Kejriwal, governatore di Nuova Delhi, in India, che intende attuare la misura entro 3 mesi.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Kejriwal in una conferenza stampa indetta questa mattina e proposta in diretta anche sul profilo Facebook del politico.

L’idea del governatore è quella di permettere alle donne di accedere gratuitamente ai bus e ai treni della metropolitana per viaggiare in totale sicurezza e avere la possibilità di usufruire di servizi, di cui spesso non possono avvalersi a causa dei prezzi molto elevati.

Si stima, infatti, che le donne rappresentino il 30 per cento dei quattro milioni di pendolari che quotidianamente viaggiano nel territorio.

Kejriwal ha precisato che il sussidio non verrà imposto, ma che sarà facoltativo.

Tuttavia l’iniziativa non è ancora stata lanciata poiché si tratta ancora di una proposta in via di definizione.

Il governatore, infatti, ha già dichiarato di aver dato una settimana di tempo ai funzionari governativi per formulare una proposta dettagliata a riguardo per poi approvare la misura e renderla operativa nel giro di 2 o 3 mesi.