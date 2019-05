The Voice of Italy 2019, ecco chi sono i quattro finalisti. D’Alessio: “Il vincitore dovrebbe andare a Sanremo”

THE VOICE OF ITALY FINALISTI – The Voice of Italy è quasi giunto al termine. Il talent show condotto da Simona Ventura e in onda su Rai 2 con un gruppo di coach peperini è pronto alla sua puntata finale.

Giovedì 30 maggio è andata in onda la semifinale di The Voice dalla quale sono stati ufficializzati i quattro finalisti del programma.

The Voice of Italy Finalisti | Team e Coach

La settima e penultima puntata di The Voice corrisponde alla fase del “Knock Out”. Dodici concorrenti hanno intrattenuto i coach e il pubblico da casa con uno scontro canoro dal quale soltanto in 4 sono usciti vincitori.

Nella prima manche, si sono sfidati tre concorrenti di ogni team con brani differenti: soltanto due poi sono passati alla seconda manche per un testa a testa dal quale è poi emerso il finalista per ogni team.

Miriam Ayaba, Diablo, Carmen Pierri e Brenda Carolina Lawrence: questi sono i quattro finalisti scelti dai coach Elettra Lamborghini, Gué Pequeno, Gigi D’Alessio e Morgan.

I giochi sono fatti e i Finalisti sono pronti: Diablo, Miriam Ayaba, Carmen Pierri e Brenda Carolina Lawrence vi aspettano alla Finale di #TVOI martedì alle 21.20 su @raidue e @radiodue.

Impossibile perderla! pic.twitter.com/Cru9M2HbT3 — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) 30 maggio 2019

The Voice of Italy Finalisti | Appello a Sanremo

Adesso che sono stati ufficializzati i quattro protagonisti, è molto più facile dipingersi l’immagine di una finale imminente. Martedì 4 giugno i quattro giovani cantanti saliranno un’ultima volta sul palco di The Voice sperando in una vittoria. Secondo Gigi D’Alessio, il vincitore dovrebbe meritare un upgrate.

“A The Voice manca qualcosa di molto importante: il vincitore dovrebbe entrare di diritto al Festival di Sanremo. Questo è un format della Rai”.

A supportare il cantante, il collega Morgan: “L’azienda di Stato può farlo. Ha l’arbitrio dato che noi The Voice lo facciamo in Italia anche se il format è dell’Olanda. Siamo tutti d’accordo! Rivoluzione!”

Anche Simona Ventura è d’accordo. Del resto, in passato anche X Factor aveva avuto un trampolino di lancio con il Festival di Sanremo, e allora perché non anche per The Voice of Italy? La Rai accetterà?