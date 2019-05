Una sorpresa da Calcutta: ecco il nuovo singolo “Due Punti”

Calcutta nuovo singolo | Scacco matto di Calcutta. A sorpresa alla mezzanotte di ieri, 30 maggio, è uscito il suo nuovo singolo “Due punti”.

L’arrivo di una nuova canzone era già nell’aria dopo un video apparso sulla Instagram TV di Calcutta in cui l’artista entrando in casa da il via a una serie di flashback di prove, backstage e tempo libero con i suoi amici.

A chi aveva commentato il contenuto chiedendo la data di uscita di un prossimo singolo il cantante di Latina aveva risposto “non manca molto”. Ed è stato così.

CALCUTTA NUOVO SINGOLO

Il nuovo singolo sarà il preludio di qualcosa di nuovo per l’artista rivelazione della scena musicale italiana? In attesa di ricevere ulteriori notizie ci si gode il nuovo singolo e il tour in arrivo legato all’album “Evergreen” uscito lo scorso 25 maggio 2018.

CALCUTTA | DATE ESTIVE

Venerdì 7 giugno – Treviso @ Core Festival

Martedì 25 giugno – Milano @ Milano Summer Festival

Giovedì 27 giugno – Roma @ Rock in Roma

Venerdì 5 luglio – Genova @ Goa Boa

Sabato 6 luglio – Lucca @ Lucca Summer Festival

Venerdì 12 luglio – Mantova @ Piazza Sordello

Sabato 13 luglio – Barolo (CN) @ Collisioni

Martedì 23 luglio – San Benedetto del Tronto (AP) @ Porto Turistico

Venerdì 26 luglio – Majano (UD) @ Festival di Majano

Giovedì 8 agosto – Pescara @ Zoo Music Festival

Sabato 10 agosto – Locorotondo @ Locus Festival

Le prevendite hanno avuto inizio il 13 marzo e i biglietti dei vari Festival sono ancora disponibili sui circuiti di prevendita online come TicketOne, a un prezzo di partenza di 28,75 euro, diritti di prevendita inclusi.

Il tour 2019 di Calcutta: ecco tutte le date dei concerti e la scaletta

Coez concerti 2019 | Date | Roma | Milano | Biglietti | Prezzi | Scaletta

Pulp Fiction, il capolavoro di Tarantino compie 25 anni

“Soldi” di Mahmood in lingua dei segni: la straordinaria versione incanta il web | VIDEO

Torna l’Umbria Jazz 2019: appuntamento dal 12 al 21 luglio a Perugia

Dagli Smashing Pumpkins ai The Cure: l’estate rovente del Firenze Rocks