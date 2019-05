Harry Potter nuovi libri | I fan di Harry Potter possono rallegrarsi: undici anni dopo l’uscita dell’ultimo libro della saga, I doni della morte, il maghetto più amato del pianeta è di ritorno in versione e-book. La scrittrice britannica della saga, J.K. Rowiling, sta per pubblicare quattro nuove storie su Harry Potter, con un’angolazione inedita

I nuovi libri approfondiranno infatti l’ambiente di Hogwarts, “il folklore, la tradizione e la magia della saga”. Editi dalla casa editrice Pottermore Publishing, gli e-books si concentreranno, ad esempio, sulle specifiche lezioni tenute fra le mura del castello scozzese. Divinazione, Erbologia, Difesa contro le Arti Oscure… il repertorio sarà completo.

I primi due libri saranno disponibili a partire dal prossimo 27 giugno: “A Journey Through Charms and Defense Against the Dark Arts”e “A Journey Through Potions and Herbology”.

Per gli altri due sarà invece necessario attendere fino al 2020: “A Journey Through Divination and Astronomy” e “A Journey Through Care of Magical Creatures” usciranno entrambi fra un anno.

Non si tratterà, quindi, di un prosieguo delle avventure di Harry Potter, che neinuovi libri non sarà mai menzionato direttamente, ma di un approfondimento degli aspetti “accademici” della saga fantasy.

