Afghanistan: attentato suicida a Kabul: almeno sei vittime e altrettanti feriti

Afghanistan attentato suicida Kabul vittime – Almeno sei persone sono rimaste uccise in un attacco suicida avvenuto a Kabul, in Afghanistan, nei pressi dell’accademia militare Fahim National Defence University.

L’attacco, rivelato dai media locali e confermato successivamente dalla polizia, ha provocato anche il ferimento di sei persone.

Quello di oggi è solamente l’ultimo di una serie di attacchi terroristici che stanno funestando il paese asiatico.

Lo scorso 22 maggio, l’esplosione di un’autobomba nella città di Ghazni, a sud della capitale Kabul, aveva provocato la morte di quattro persone.

Pochi giorni prima, il 13 maggio, era stata Jalalabad a essere colpita da una serie di esplosioni che hanno causato la morte di tre persone e il ferimento di altre 20.

L’Afghanistan è al momento al centro di una guerra tra i talebani e i miliziani del sedicente Stato Islamico, che sta mietendo numerose vittime in una paese già devastato dalla guerra del 2001.

Il presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, sta provando già da tempo a ottenere un cessate il fuoco, ma le violenze non si sono mai arrestate nemmeno in questo mese in cui si celebra il Ramadan, periodo sacro per tutto il popolo islamico.