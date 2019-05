M5S crisi | Alfonso Bonafede: “Totale fiducia in Di Maio” | Di Maio news

M5s crisi Di Maio fiducia Bonafede – Anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha confermato la sua fiducia nei confronti di Luigi Di Maio, la cui leadership in queste ore è messa in discussione. Motivo per cui lo stesso vicepremier ha chiesto un voto sulla piattaforma Rousseau sul suo ruolo di capo politico.

Interpellato dai giornalisti sull’argomento a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario forense, Bonafede ha risposto: “Mi sembra scontato. Confermo la mia totale fiducia. Si vince e si perde tutti insieme”.

Di Maio news – Il ministro ha poi aggiunto: “Di Maio ha chiesto agli iscritti un atto di fiducia. È un gesto suo nel momento in cui il M5s aveva già confermato la fiducia, come fatto da Grillo e da altri. Quella di Di Maio è la reazione di chi dopo un’elezione non fa finta che non sia successo niente ma si prende le sue responsabilità”.

Dopo quello della sindaca di Torino Chiara Appendino, dunque, arriva un altro attestato di stima nei confronti del vicepremier.

La giornata, assai convulsa per il Movimento 5 Stelle, è iniziata invece con le critiche di Gianluigi Paragone alla leadership di Di Maio, colpevole a seconda di molti del disastroso risultato alle elezioni Europee (qui i risultati definitivi).

