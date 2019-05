Metro Roma chiusa | Problemi e guasti | Orari | mappa | Linea A e linea B: gli aggiornamenti e le ultime news

METRO ROMA – Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del trasporto pubblico della Capitale.

Metro Roma chiusa 28 maggio 2019

Roma, dal 3 giugno 15 linee di bus resteranno in servizio fino alle 2 di notte

Aggiornamento ore 7.20 – Servizio metro B in corso di normalizzazione

Dopo il soccorso a uno dei passeggeri a bordo del treno fermo alla stazione di Garbatella, il servizio sulla linea B della metro di Roma è in corso di normalizzazione. A minuti, dunque, i treni inizieranno a raggiungere le stazioni successive, in entrambe le direzioni

Aggiornamento ore 7.00 – Servizio metro B rallentato

Dalle 7 di questa mattina, martedì 28 maggio 2019, la linea B della metropolitana di Roma ha subito un forte rallentamento a causa di un malore a un passeggero a bordo di uno dei treni. Nel momento del malore, il treno si trovava fermo nella stazione Garbatella.

Metro Roma chiusa 18 maggio 2019

Finito lo sciopero del trasporto pubblico di Roma, la circolazione sulle linee A, B e C della metropolitana della Capitale è tornata regolare.

Unica eccezione, come sempre, le stazioni di Repubblica e Barberini, che rimangono chiuse.

Metro Roma chiusa 17 maggio 2019

Alle ore 8,30 è iniziato lo sciopero nel trasporto pubblico a Roma (qui tutte le informazioni), sulla rete Atac e Roma Tpl.

Dalle 8,30 e fino alle 12,30 l’Usb locale aderisce allo sciopero generale nazionale. A Roma la protesta riguarda la rete Atac e i bus periferici della Roma Tpl. Le metro sono rimaste aperte con possibili riduzioni di corse sulle linee A e B. Traffico e rallentamenti si registrano in diverse zone della città.

Metro Roma chiusa 9 maggio 2019

Aggiornamento 18.00 – Riaperta la metro Spagna

Circolazione ripristinata nella stazione Spagna, sulla linea A, dopo l’ennesimo guasto alle scale mobili. Adesso rimangono chiuse “soltanto” le stazioni di Repubblica e Barberini.

Aggiornamento 14.00 – Scale mobili Spagna di nuovo rotte

La riapertura della centralissima fermata Spagna della metro di Roma è stato un flop: è durata meno di 24 ore. Giovedì 9 maggio le scale mobili della fermata sono state di nuovo chiuse agli utenti perché “rotte e quindi pericolose”. [Leggi l’articolo completo].

Metro Roma chiusa 7 maggio 2019

Aggiornamento 18.30 – Riaperta la stazione Spagna

Intorno alle 18 di martedì 7 maggio la stazione metro di Spagna è stata riaperta dopo circa 90 giorni di chiusura. Le verifiche sulle scale mobili svolte dall’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) del Ministero delle infrastrutture e trasporti hanno dato esito positivo [Leggi l’articolo completo].

Metro Roma chiusa 29 aprile 2019

Aggiornamento ore 8.30 – Circolazione regolare, eccetto le solite tre fermate della linea A

Oggi, martedì 29 aprile, la circolazione della metro di Roma è regolare in tutta la linea. Restano chiuse, invece, le solite fermate della linea A: le centralissime Repubblica, Barberini e Spagna.

Nel frattempo, nel corso delle indagini sulla rottura di una scala mobile a Barberini – motivo per cui la stazione è chiusa – emergono nuovi, inquietanti dettagli. Sembra infatti che l’ultima riparazione dell’impianto sia stata fatta non con la sostituzione dei pezzi danneggiati con quelli nuovi, bensì con una procedura d’emergenza. Le scale, infatti, sarebbero state riparate con una fascetta di metallo. Troppo poco per garantire la sicurezza dei pendolari e il funzionamento della scala, che infatti si è rotta nuovamente. [Qui l’articolo completo]

Aggiornamento 2 4 aprile 2019

Aggiornamento ore 13.30 – Sei mesi di chiusura della metro Repubblica

Una stazione della metro chiusa non provoca disagi solo ai pendolari, ma anche a tutti i commercianti che in quella zona basano i loro affari sul flusso di turisti. Così, a sei mesi esatti dall’incidente del crollo di una scala mobile alla fermata della linea A Repubblica, che ne ha comportato la chiusura, i commercianti della zona si sono riuniti per un brindisi dal chiaro gusto amaro e ironico.

Così, hanno preparato una torta per l’occasione e hanno anche appeso uno striscione con la scritta “Vergogna”: “La chiusura della metro – ha spiegato Angelo Mantini, negoziante e presidente del Comitato Riapertura Metro Repubblica – ci ha messi in ginocchio: per alcune attività gli introiti si sono ridotti addirittura del 70 per cento”. [Qui l’articolo completo]

Intanto restano chiuse ancora le fermate di Barberini e Spagna.

Aggiornamento 7 aprile 2019

Aggiornamento ore 8.30 – Nessuna novità sulle stazioni Barberini e Spagna

Sono ormai più di due settimane che il centro di Roma è paralizzato per la chiusura di tre stazioni consecutive sulla metro A: Repubblica, Barberini e Spagna. Nessuna novità arriva dall’Atac, mentre i cittadini iniziano a perdere la pazienza e non lo nascondono sui vari social network.

Metro Roma chiusa 6 aprile 2019

Aggiornamento ore 8.30 – Ad agosto chiude la linea A

Mentre la circolazione sulle due linee di Roma non registra variazioni, con la solita chiusura delle fermate Repubblica, Barberini e Spagna, arriva una notizia che di certo non farà contenti i cittadini della Capitale.

Ad agosto 2019, infatti, la linea A sarà temporaneamente chiusa per permettere la realizzazione di alcuni lavori. I tecnici dell’Atac infatti hanno chiesto infatti il “rinnovo dell’armamento ferroviario nella tratta Anagnina-Ottaviano”. Dunque bisognerà cambiare i binari. È stato scelto agosto perché, ovviamente, è il periodo in cui il numero di passeggeri scende notevolmente. [Qui l’articolo completo]

Metro Roma chiusa 29 marzo 2019

Aggiornamento ore 9.30 – Rimangono chiuse stazioni Barberini e Spagna

A una settimana dalla chiusura delle metro Barberini e Spagna, le due centralissime stazioni della metro di Roma continuano a essere chiuse. E i disagi, per cittadini e turisti, sono altissimi. I bus sostitutivi infatti si riempiono molto facilmente e tanti pendolari decidono di ricorrere ai propri mezzi privati, congestionando il traffico.

La situazione metro a Roma rimane dunque molto critica, se si aggiunge la chiusura della metro Repubblica ormai da ottobre scorso dopo il crollo di una scala mobile.

Metro Roma chiusa 25 marzo 2019

Aggiornamento ore 9.30 – Ancora chiuse stazioni Barberini e Spagna

Per il terzo giorno consecutivo tutto il centro di Roma è inibito al traffico della metropolitana, dal momento che le fermate Repubblica, Barberini e Spagna della metro A sono chiuse per i già noti problemi alle scale mobili. E mentre l’Atac si interroga su come fare a risolvere un problema che sembra davvero insormontabile – e pensa anche di risolvere il contratto con il fornitore – oggi è il primo giorno feriale di disagi.

Fin da stamattina, dunque, decine di migliaia di pendolari e lavoratori hanno dovuto fare i conti con l’ennesimo disagio alla circolazione della metro nella Capitale. Sindacati e negozianti protestano. Ma all’orizzonte non sembra esserci una soluzione a breve termine al problema.

La circolazione sulle linee B, B1 e C della metropolitana di Roma risulta essere invece regolare.

Aggiornamento 23 marzo 2019

Aggiornamento ore 18.30 – Chiuse stazioni Barberini e Spagna

Sono attualmente chiuse le fermate Barberini e Spagna della metro A di Roma. I treni transitano senza fermarsi. L’azienda del trasporto pubblico romano fa sapere che si tratta di verifiche tecniche in corso.

Sono comunque stati prontamente attivati tra Termini e Flaminio dei bus di supporto con fermate a piazza Barberini (stazione metro A) e via Veneto (accessi metro A lato Porta Pinciana).

Metro Roma chiusa 21 marzo 2019

Aggiornamento ore 11.30 – Salta un gradino delle scale mobili, chiusa metro Barberini

Momenti di paura stamattina, giovedì 21 marzo 2019, nella stazione Barberini della linea A della metro di Roma. Intorno alle 10, infatti, l’ultimo gradino di una delle scale mobili della stazione ha ceduto di colpo e si è poi sollevato. Non si segnalano feriti tra i tanti passeggeri presenti in quel momento sulla scala mobile, ma solo molto spavento.

Sul posto è subito intervenuto il personale di stazione, che ha anche chiuso Barberini per proseguire con gli accertamenti. I treni, dunque, transitano senza fermarsi in entrambe le direzioni.

Metro Roma chiusa 8 marzo 2019

Aggiornamento ore 8.30 – Oggi sciopero generale dei mezzi

Siamo entrati nell’orario di sciopero dei mezzi a Roma. Atac informa tutti i passeggeri che le linee A, B e B1 sono attive, ma con riduzioni di corse a causa dello sciopero.

La metro C, invece, è rimasta attiva.

Aggiornamento ore 7.00

Anche a Roma, come in tutta Italia, la giornata di oggi, venerdì 8 marzo 2019, significa sciopero dei mezzi pubblici. I dipendenti Atac, infatti, aderendo alle manifestazioni in occasione della festa della donna, incrociano le braccia per 24 ore. La circolazione di metro, bus, tram e treni avrà dunque molti problemi.

LEGGI ANCHE: Tutte le informazioni sullo sciopero dell’8 marzo a Roma

Per quanto riguarda le linee della metropolitana di Roma, oggi saranno attive solo le fasce di garanzia che vanno dalle 5.30 alle 8.30 del mattino e dalle 17 alle 20 del pomeriggio. Per il resto, le stazioni della metro verranno chiuse.

metro roma chiusa