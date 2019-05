Nuove assunzioni nel mondo del beauty: L’Oreal cerca personale

L’Oreal assunzioni Italia| I profili richiesti | Stage

L’Oreal cerca personale, sia in Italia che alla’estero. Se siete interessati al mondo del beauty, allora questo annuncio fa per voi. Anche se non avete esperienza. L’azienda è tra quelle leader nel mercato cosmetico. In Italia conta circa 2mila dipendenti, che lavorano soprattutto nello stabilimento di Settimo Torinese.

Il gruppo francese sta cercando nuovi profili da inserire nel suo organico in Italia, in vista di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, e tirocini. Le regioni in cui i nuovi profili sono ricercati sono Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Veneto.

I settori interessati all’incremento di nuovi lavoratori sono Retail, Sales & Business Development, Finanza, Risorse Umane, Digital, Marketing e Operations.

Al gruppo di L’Oreal fanno riferimento i maggiori marchi del mondo della cosmetica: Garnier, Maybelline, Lancome, Yves Saint Laurent Beauté, Helena Rubinstein, Clarisonic e Urban Decay, L’Oréal Paris, L’Oréal Professionnel, Kérastase, Franck Provost e Nyx Professional Make up.

L’Oreal assunzioni Italia| I profili richiesti

L’azienda è in cerca di alcuni profili – laureati e diplomati – da assumere in diversi brand.

Sales Representative – Milano, Parma, Bergamo, Alessandria, Padova, Rovigo, Vicenza;

Beauty Advisor – Roma, Udine, Bologna, Roncadelle (Brescia)

Store Manager – Roncadelle

Beauty Advisor/MUA – Torino

Make-up Artist/Consulente di Vendita – Milano

Beauty Advisor Itineranti con diploma di Estetista – Lombardia

Talent Acquisition Manager – Milano

BI & System Coordinator – Milano

Sell-out Account Lancome – Milano

Area Manager Consumer Product – Milano

Financial Controller, Finance Analyst, Brand Controller (Finance Opportunities) – Milano

Sales Account Lancome – Milano

Digital Manager US Brands – Milano

Education Development Manager Lancome – Milano

L’Oreal assunzioni Italia | Stage

Non solo assunzioni. L’azienda francese offre anche opportunità di stage. Sei mesi di tirocino a cui possono partecipare laureati e laureandi. L’Oreal ricerca soprattutto profili con ottima conoscenza della lingua inglese e che abbiano fatto esperienza all’estero.

Gli stage in questione sono retribuiti con rimborso spese di circa 600 o 700 euro. Tra gli stage, ecco un elenco delle posizioni aperte in Italia

Stage in Area HR – Settimo Torinese

Marketing Internship – Milano

Stage Business Development, Mass Market Division – Milano

Internship Manufacturing Engineer – Settimo Torinese

Tirocinio Finance & Controlling – Milano

Stage Retail Design, Progetto Salon Emotion – Milano

L’Oreal Italia assume anche tramite il suo Graduate Program Lab. Si tratta di un percorso formativo di un anno finalizzato all’assunzione. Le divisioni interessate sono quelle del Consumer Products, Luxe, Professional Products, Active Cosmetique. Per partecipare, i soggetti devono aver conseguito una laurea magistrale o una specializzazione. Necessari l’inglese e l’esperienza all’estero, oltre a quella da sei a 18 mesi nel contesto di inserimento.

L’Oreal assunzioni italia | Come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte da L’Oreal, basta andare sul sito e compilare il form con i dati richiesti.

